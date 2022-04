Conte più vicino alla Juventus: l’indizio che infiamma i tifosi

Antonio Conte può lasciare la panchina del Tottenham e cambiare aria a fine stagione: si avvicina il clamoroso ritorno alla Juventus

Antonio Conte lo conosciamo bene. Sappiamo quanto sia letteralmente ossessionato dalla voglia di vincere e conquistare trofei. È il suo marchio, il suo segno distintivo, e i club lo sanno nel momento in cui decidono di puntare su di lui. Parliamo di un profilo da instant team, per portare a casa obiettivi prestigiosi nel minor tempo possibile.

All’Inter, ad esempio, ha avuto l’opportunità – specialmente nel secondo anno – di guidare una truppa assai potente, capace di interrompere in campionato l’egemonia della Juventus durata ben 9 lunghissimi anni. In quel di Londra, invece, la situazione è ben diversa per adesso. Il Tottenham si trova attualmente quarto in classifica in Premier League con un bottino di 57 punti raccolti in 32 partite disputate. La qualificazione in Champions League, però, è tutt’altro che scontata (United e Arsenal sono vicini) e ieri gli ‘Spurs’ sono crollati di nuovo, stavolta contro il Brighton con tanto di beffa al novantesimo. Non è certamente la prima volta che gli inglesi si rendono protagonisti di simili figure, anche se va detto che nell’ultimo periodo le cose stavano andando per il meglio.

Calciomercato Juventus, ritorno Conte in panchina: scende la quota

Conte non può che essere preoccupato di fronte a questi risultati altalenanti. Non a caso, lo stesso tecnico aveva manifestato la sua insoddisfazione qualche mese fa, arrivando addirittura a ‘minacciare’ pubblicamente l’addio. Scenario che, dunque, è possibile, a maggior ragione se il Tottenham non dovesse riuscire a rientrare tra le partecipanti della prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Il PSG, che a meno di sorprese saluterà Pochettino, osserva molto attentamente gli sviluppi della vicenda, ma vuole aspettare ancora prima di prendere una decisione definitiva.

C’è, però, un clamoroso indizio su un clamoroso ritorno alla Juventus. Il portale scommesse Sisal ha calato ulteriormente la quota in questione da 5,00 a 4,00. Precedentemente era già stata abbassata da 7,50 a 5,00. Chiaramente è bene ricordare che, allo stato attuale delle cose, un ritorno di Conte alla Juventus appare davvero improbabile. Nel frattempo però, dopo la brutta prova di ieri della ‘Vecchia Signora’, sui social è tornato a spopolare l’hashtag Allegri Out e alcuni tifosi hanno invocato il nome del mister ex Chelsea. E chissà che il futuro non possa riservarci sorprese inaspettate.