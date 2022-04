Conte-Psg, decisione presa: c’è già la data

Scelta fatta per l’allenatore del Paris Saint-Germain che ha anche Conte nel mirino: c’è anche la data

Panchina calda quella del Paris Saint-Germain. L’eliminazione dalla Champions League ha provocato uno scossone nel club parigino con Pochettino finito inevitabilmente sul banco degli imputati.

Il futuro del tecnico argentino pare segnato: a fine stagione arriverà l’addio al Psg con Al Khelaifi che dovrà scegliere un altro allenatore a cui affidare il compito di far vincere in Europa la formazione transalpina. I nomi in ballo sono soprattutto due: Zinedine Zidane è il sogno da tempo del Psg, ma anche Antonio Conte non è un profilo che dispiace alla dirigenza parigina. Tutto in alto mare al momento con Al Khelaifi che non ha intenzione di accelerare la scelta e anzi vuole prendersi tutto il tempo necessario per evitare di sbagliare.

Calciomercato, Psg-Conte: quando arriverà la decisione

In particolare, come riportato da ‘le10sport.com’, il Psg non vuole anticipare i tempi della scelta del nuovo allenatore e attenderà la fine del campionato per decidere. Una scelta che – sempre secondo il portale francese – potrebbe anche sfociare nella clamoroso riconferma di Pochettino anche se tutto lascia pensare che arriverà la separazione.

Ad ogni modo, la decisione di Al-Khelaifi di attendere la fine della stagione può anche essere letta come la necessità di valutare quali opportunità si apriranno nelle prossime settimane. Un ragionamento che potrebbe riguardare anche Antonio Conte, impegnato nella lotta per la Champions League con il Tottenham. Se gli ‘Spurs’ dovessero fallire l’obiettivo, tentare il tecnico salentino potrebbe essere più facile. Solo ipotesi visto che l’unica decisione presa da parte della dirigenza del Psg è che tutto sarà deciso al termine del campionato.