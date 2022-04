Sentenza Juventus, via Allegri: riecco Conte

Il pareggio casalingo contro il Bologna agita le acque in casa Juventus: Allegri sotto accusa e torna l’ombra di Conte

Un pareggio che sa di sconfitta. La Juventus riesce a riacciuffare il pareggio contro il Bologna soltanto in pieno recupero e quando i rossoblù sono sotto di due uomini per la duplice espulsione di Soumaoro e Medel.

La formazione di Allegri fornisce una prestazione decisamente sottotono. Male nel primo tempo, quando quasi mai riescono a rendersi pericolosi, un po’ meglio nella ripresa ma sempre senza brillare. Il pareggio rende più complicata la corsa alla qualificazione in Champions League con le inseguitrici che si avvicinano.

Ad ogni modo la prestazione di quest’oggi ha acceso il dibattito sulla figura di Allegri. Su Twitter spopola il più classico dell’Allegri out, con il tecnico toscano sul banco degli imputati per non essere riuscito a dare un gioco alla squadra. Le critiche sono numerose e si registra anche l’enigmatico tweet di Lapo Elkann: “C’è poco da stare allegri… Allegri”.

Ma di tutt’altro tenore sono i cinguettii dei tifosi della Juventus che chiedono l’esonero dell’allenatore a cinque giornate dalle fine del campionato. E c’è anche chi avanza l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Antonio Conte.

Ecco alcuni tweet su Allegri:

E di tanti abbiamo preso #Allegri!!?

E non #AntonioConte che ha creato la squadra del decennio? Che ha valorizzato calciatori praticamente sconosciuti? #AllegriOut per sempre — Alex Aram (@Rigel977) April 16, 2022

Ci serve un allenatore che sia anche un ottimo centrocampista. #AllegriOut — L'ItAlieno (@AlienoIt) April 16, 2022

Per #Allegri pareggiare col Bologna è "un passettino per la Champions". "Non dobbiamo prendere tanti gol e dobbiamo essere più lucidi sotto porta", ma non dovrebbe essere il compito dell'allenatore?

"Vediamo il bicchiere mezzo pieno"

Ridicolo#AllegriOut #JuveBologna

Buona Pasqua — Fede 🇮🇹 🇺🇦 (@FedericoIIZ) April 16, 2022

“Questa partita a inizio stagione l’avremmo persa”. L’unica differenza si chiama Dusan #Vlahovic, per il resto è la stessa #Juve. Vergognati e dimettiti #AllegriOut — Davide Roberti (@davideroberti_) April 16, 2022

Stiamo poco allegri!!! Allegri… 🤍🖤 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 16, 2022

Allegri è un mago perché riesce sempre a far sparire il gioco del calcio. #AllegriOut — Blando Norris (@RedBull73) April 16, 2022

L'importante è che siamo in crescita e che questa #Juventus avvicina i giovani di tutto il mondo al calcio. P.s. dopo 9 mesi perché son tifoso della #juve mi permetto di scrivere #allegriOut anche se non succederà.Non ci ha capito niente e non ha dato nulla #JuventusBolognai — Marco #lammonizionediLautaro (@doppiam79) April 16, 2022