Cessione Milan, trattativa con Investcorp: Maldini pronto a tutto

Il Milan è al centro di una trattativa esclusiva per un nuovo cambio di proprietà: dalla posizione di Elliot all’offerta di Investcorp

I rossoneri sono protagonisti di un rush finale di campionato al cardiopalma, con lo scudetto che rimarrà aperto fino alle ultime giornate: intanto, però, potrebbe esserci un cambio di proprietà.

La notizia più importante di ieri riguardo al calcio italiano è arrivata dalla Francia, con l’indiscrezione di una trattativa esclusiva tra Elliot e il ‘Investcorp’ per la cessione del Milan. Una situazione che, pur essendo rimasta nascosta fino a ieri, si trova già in uno stato avanzato: in diretta sulla CMIT TV Carlo Festa ha spiegato nel dettaglio quali potranno essere gli scenari. Il fondo del Bahrain starebbe trattando con la proprietà rossonera valutando il club meneghino intorno al miliardo di euro: nel caso in cui dovessero riuscire ad acquistare la società, il loro obiettivo sarà quello di aumentare significativamente il valore del Milan per poi trarne un ricavo.

Cessione Milan, Maldini apre a Investcorp: “Il cambio può starci”

Prima del fischio d’inizio della partita tra Milan e Genoa, Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ anche del possibile cambio di proprietà: “Sappiamo poco, ma è normale che nel futuro del Milan ci possa essere una vendita, quando sarà non lo so”. Con la tranquillità e lo stile che lo contraddistingue, Maldini ha comunque aperto alla possibilità che avvenga un cambio di proprietà nel prossimo futuro. Difficile sapere se questo inciderà anche sul management del club meneghino, anche se cambiare una classe dirigente che sta ottenendo risultati stupefacenti potrebbe essere un errore imperdonabile.

Oltre alla posizione di Maldini, tutti le principali agenzie stampa del mondo hanno riportato anche di un ultimatum stabilito da Elliot ad ‘Investcorp’: entro un mese bisogna arrivare al closing. Una trattativa lampo, che potrebbe chiudersi in tempi brevi anche e sopratutto perché la valutazione da un miliardo del Milan sembra trovare concordi tutte le parti in causa. Mentre Pioli e i suoi ragazzi inseguono il sogno scudetto, il Milan potrebbe cambiare proprietà.