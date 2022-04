Il Milan cambia proprietà, “trattativa esclusiva vicina al completamento”

Il Milan tra campo e futuro. I rossoneri sono in trattativa per il cambio di proprietà: la trattativa sarebbe già vicina alla chiusura

Il futuro del Milan, in poche settimane ma non solo, potrebbe subire uno stravolgimento totalmente inaspettato.

I rossoneri sono in piena corsa per lo scudetto e non hanno alcuna intenzione di mollare nella corsa al titolo, con Inter, Napoli e forse Juventus agguerrite. Però, allo stesso tempo, una partita ancora più importante è in corso e nelle ultime ore ha scosso l’universo del Diavolo e dell’intero calcio italiano. Stiamo parlando del cambio di proprietà che potrebbe riguardare ancora una volta una delle massime squadre della Serie A. Vi abbiamo riportato oggi in modo approfondito l’indiscrezione proveniente dalla Francia. Ora, però, è arrivata anche una conferma autorevole sulla trattativa.

Il Milan e Investcorp, “trattative di esclusiva e accordo vicino”

Investcorp, con sede in Bahrein, ha avviato “trattative di esclusiva” per l’acquisto del Milan, ha detto venerdì a ‘Reuters’ una fonte vicina all’accordo. Una notizia che è quasi un terremoto per l’intero calcio italiano e che potrebbe cambiare molto per il futuro rossonero. La fonte in questione ha affermato anche che “l’accordo per l’acquisto del club di Serie A dagli attuali proprietari Elliott Management Corporation è prossimo al completamento”. L’ipotesi relativo il cambio di proprietà prende sempre più corpo, soprattutto dall’estero. Vedremo se la trattativa arriverà a conclusione e in che termini, ma di certo la situazione è da monitorare nelle prossime settimane.