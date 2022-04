Ipotesi cambio di proprietà per il Milan: ecco chi potrebbe arrivare

Dalla Francia arrivano ulteriori notizie legate al fondo Elliott e al Milan: si starebbe valutando la cessione del club rossonero. Ecco la situazione

Si discute tanto in Francia del fondo Elliott e del suo possibile controllo del Lille, da dietro le quinte. L’Equipe – come abbiamo scritto in mattinata – riporta della volontà della Uefa di volerci vedere chiaro sui rapporti tra il fondo, proprietario del Milan, e il club francese.

Ma il giornale francese si spinge oltre, sostenendo che il Milan possa passare di mano. Sia i proprietari dei rossoneri che del Lille sarebbero in trattativa per cedere i due club ad un altro fondo di investimento, stavolta medio-orientale, l’Investcorp. Un fondo, con sede in Bahrein, costituito nel 1982.

Una cessione da parte degli americani non sarebbe certamente visto come una sorpresa. Non è un segreto che nei piani del fondo (almeno quelli iniziali), che ha rilevato il club, dopo il fallimento del progetto cinese, c’era quello di sistemare i conti e rivendere al migliore offerente. D’altronde si è sempre parlato di progetto a medio termine. Le notizie provenienti dalla Francia vanno comunque prese con le pinze, in attesa di possibili note ufficiali da parte di Elliott, che possano far chiarezza in merito.