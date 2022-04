Non solo Dybala: lascia la Juventus per l’Inter

Il mercato corre sul filo che collega Juventus e Inter, cambio di maglia dai bianconeri ai nerazzurri possibile non solo per Dybala

E’ sempre Juventus-Inter, in campo e fuori. Domenica scorsa, il big match allo Stadium, conclusosi con la vittoria nerazzurra per 1-0, che ha rilanciato i campioni d’Italia nella corsa scudetto ed estromesso definitivamente invece i bianconeri. In corso, sullo sfondo, gli intrecci di mercato.

In casa Inter si guarda ovviamente a quanto succede a Torino. Il primo nome che viene in mente è quello di Dybala, che non ha ancora ricevuto offerte concrete per il suo futuro, come raccontato da Calciomercato.it, ma i contatti tra Marotta e l’entourage dell’argentino ci sono e sono concreti. Oltre alla ‘Joya’, che lascerà di certo i bianconeri, si riflette anche su un altro giocatore attualmente nella rosa di Allegri. Ma che, a giugno, potrebbe a sua volta dire addio.

Calciomercato Inter, anche Bernardeschi nel mirino: il punto

Si tratta di Federico Bernardeschi, il cui rinnovo è ancora da definire: la priorità è restare con la Juventus, ma al momento non c’è ancora un punto d’incontro. E così, anche lui, in mancanza di un nuovo accordo, potrebbe salutare a zero. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter ci pensa come alternativa a Perisic, se a propria volta le strade del croato e dei nerazzurri si separassero per la naturale conclusione del contratto senza rinnovo. Marotta e Ausilio proporranno un contratto annuale o una sorta di ‘1+1’, l’entourage del laterale chiede almeno un biennale. Partita aperta a ogni soluzione.