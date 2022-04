CM.IT | Da Belotti a quattro colpi per Juric: il punto sul mercato del Torino

Nel segno di Juric, il Torino è già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato. Ecco gli obiettivi del club di Cairo

Il Torino vuole chiudere alla grande questa stagione priva di grandi picchi ma sicuramente molto più tranquilla rispetto alle più recenti. Nel segno di Juric, tutt’altro che contento del mercato condotto in estate e poi a gennaio, il club di Cairo sta nel frattempo pianificando quella che sarà la prossima campagna acquisti.

Il punto di partenza è l’attacco: vi abbiamo svelato del forte interesse per il ‘Cholito’ Simeone, un giocatore non semplice da raggiungere ma che potrebbe arrivare a prescindere da Belotti. Come raccolto da Calciomercato.it, i granata stan provando ancora a fargli rinnovare il contratto in scadenza a giugno: percentuale di riuscita molto bassa.

Prima di affondare per Simeone o per qualche altro nome, ricordando che c’è la volontà di riscattare Brekalo strappando uno sconto sui 10 milioni pattuiti, Vagnati e soci dovranno prendere una decisione su Pellegri, arrivato a gennaio via Monaco – dopo l’esperienza negativa al Milan – in prestito con diritto a 6 milioni e per gli ormai continui problemi fisici in campo per appena trenta minuti tra Udinese e Cagliari. Il Ds e i suoi collaboratori saranno poi chiamati a trovare una nuova sistemazione a Zaza, in scadenza nel 2023 e con un ingaggio di 1,7 milioni netti che rende non semplice il suo collocamento altrove.

Calciomercato Torino, poker di rinforzi per Juric: nel mirino anche Kumbulla e Barak

Non solo attacco, comunque, secondo quanto raccolto il Torino punterà a rinforzare anche la difesa, le corsie esterne e il centrocampo. Per il dopo Bremer, il nome forte rimane quello del centrale della Roma di Mourinho Marash Kumbulla, ‘uomo’ di Juric quanto Dimarco (i due li ha svezzati a Verona) che potrebbe diventare dei granata tramite proprio l’operazione Bremer-Inter. Il classe ’97 andrebbe a rafforzare la fascia sinistra. Per la mediana servirà un sostituto di Pobega, come appreso da CM.IT piace moltissimo Barak autore – come Simeone – di una grande stagione (10 gol e 4 assist) al Verona.