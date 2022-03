ESCLUSIVO | Il Torino compra in Serie A l’erede di Belotti

Il Torino sta già progettando la prossima campagna acquisti estiva. Ecco l’obiettivo numero uno per il post Belotti

In casa Torino sono già iniziate le grandi manovre in vista della prossima stagione. Non ci sono dubbi circa la volontà dei granata di riscattare Brekalo. L’opzione fissata a 10 milioni scade il 15 maggio, come scritto da CM.IT a gennaio Cairo punta a strappare uno sconto dal Wolfsburg, considerato che il contratto del classe ’98 croato (miglior marcatore della squadra con 6 gol) scade nel 2023 e che non rientra nei piani futuri della società tedesca.

Sempre restando all’attacco, il Ds Vagnati è a caccia di un bomber in grado di non far rimpiangere Belotti, in scadenza a giugno e almeno ad oggi non intenzionato a rinnovare. Il sogno del capitano granata resta sempre il Milan. A proposito della sua eredità, stamane ‘Tuttosport’ ha fatto il nome di Milik, che il Marsiglia è obbligato a riscattare dal Napoli. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, invece, l’obiettivo numero uno è Giovanni Simeone, profilo che che per caratteristiche è perfetto per Juric.

Calciomercato Torino, Simeone per il dopo Belotti: discorsi già avviati col Verona

ll ventiseienne argentino è reduce da una stagione superlativa col Verona – caratterizzata da ben 15 gol e 4 assist – deciso a esercitare l’opzione d’acquisto fissata a 12 milioni. Stando alle nostre informazioni, tra Torino e il club scaligero è già iniziato un dialogo per il cartellino del figlio d’arte, in queste settimane accostato nuovamente a big come Inter e Milan, la cui valutazione parte da una base di circa 25 milioni di euro.