Zaniolo tra Juventus e Napoli: “Due offerte, ecco quale preferisce”

La Juventus continua a monitorare Nicolò Zaniolo, ma i bianconeri rischiano di venire sorpassati per il talento della Roma

Il mercato della Juventus si infiamma già da adesso, la società bianconera deve mettere le basi per una campagna acquisti importante dopo le difficoltà patite in questa stagione. Allegri è fiducioso nella possibilità di tornare a lottare per lo scudetto, ma sa che la sua rosa ha bisogno di rinforzi.

Del resto, andrà via Dybala e una delle missioni più importanti sarà sostituire adeguatamente il numero 10 argentino. Tra i profili sotto esame in tal senso ce n’è sicuramente uno che stuzzica la fantasia della dirigenza. Come raccontato da Calciomercato.it, si monitora con attenzione la situazione Zaniolo, con un rinnovo in casa Roma che appare complicato. Ma non è detto che sarà il giovane giallorosso l’erede della ‘Joya’. Alla CMIT TV, il collega de ‘La Stampa’, Barillà, ha spiegato che alla fine la Juventus potrebbe anche orientarsi su profili diversi da Zaniolo. E d’altro canto la Juventus deve guardarsi da una concorrenza numerosa e agguerrita per il classe 1999, con l’irruzione sulla scena di una nuova pretendente.

Calciomercato Roma, su Zaniolo irrompe il Napoli: Spalletti lo aspetta

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, si starebbe muovendo anche il Napoli su Zaniolo. Il presidente azzurro De Laurentiis non sarebbe spaventato dalla quotazione dell’attaccante e del resto anche lui deve rimpiazzare una colonna della squadra come Lorenzo Insigne. Anzi, le intenzioni dei partenopei sarebbero piuttosto concrete, al punto da poter ipotizzare un sorpasso alla stessa Juventus. Anche considerando che è stato Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a convocare per la prima volta Zaniolo in A, ai tempi dell’Inter, dunque lo conosce bene e approverebbe senz’altro la scelta. Dal punto di vista contrattuale, offrirgli un ingaggio anche in linea con l’abbassamento del monte complessivo nei piani di De Laurentiis (al momento guadagna 2 milioni, nel prossimo contratto potrebbe puntare a circa il doppio) non sarebbe un problema.

Tuttavia, Enrico Camelio, a ‘Radio Radio’, allontana per il momento questa pista: “Spalletti stima tantissimo Zaniolo, ma non c’è stata nessuna trattativa o richiesta – ha spiegato – La Roma ha detto all’entourage del giocatore che servono 50 milioni, non 60 o 70. Anche lui non è più convinto di restare, ma le offerte ad oggi sono solo di una squadra inglese e una spagnola, che non si avvicinano alle richieste dei giallorossi. Il ragazzo preferirebbe andare all’estero. Le voci su Mourinho che non crede all’infortunio di Zaniolo sono false, sta male veramente”.