Colpaccio tedesco: incontro a Casa Milan | È ufficiale

Il Milan si lecca le ferite dopo il pareggio col Bologna, ma il pensiero al mercato resta attuale: in queste ore l’incontro in sede con un agente importante

Lo 0-0 col Bologna lascia tutto aperto per lo scudetto, lo rende ancora più avvincente con Napoli e Inter più vicini che mai, ma il Milan di certo è uscito ieri sera con un tremendo rammarico. Consapevole di aver perso un’occasione super e anzi di aver perso punti fondamentali in una giornata che sulla carta era nettamente favorevole.

Invece i rossoneri si ritrovano con un solo punto di vantaggio su Spalletti e, potenzialmente, anche su Inzaghi, con un calendario nelle prossime due giornate che teoricamente offre altre chance. Ma, come abbiamo appena visto dall’ultima giornata, è tutto molto relativo. Pioli ha difeso i suoi giocatori, ma non aver trasformato in gol una mmole di 33 tiri fa riflettere, anche perché è un andamento ormai consolidato. Sono appena quattro i gol segnati nelle ultime cinque partite, tra cui il Milan ha affrontato sì il Napoli ma anche Udinese, Empoli, Bologna e Cagliari. Ovvero quattro delle ultime nove in classifica. Un elemento che fa riflettere la dirigenza anche e soprattutto in ottica calciomercato estivo.

Struth a Casa Milan: quanti possibili colpi ‘tedeschi’ per Massara e Maldini

Al Milan servono sicuramente un paio di attaccanti, ma anche centrocampisti e difensori. Rinforzi in tutti i ruoli. Che potrebbero arrivare dalla Germania, un campionato in cui in realtà Maldini e Massara non hanno guardato molto, se si esclude l’asse con l’Eintracht Francoforte per Rebic-Andre Silva e la cessione di Hauge e Piatek. Magari l’occasione per invertire la marcia è arrivata con la visita di Volker Struth, tra i procuratori di punta della Sports 360, agenzia appunto tedesca. Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro a Casa Milan, documentato dallo stesso Struth su Instagram, e la foto con Massara, prima di continuare il suo tour europeo a Bergamo. E i nomi interessanti, decisamente importanti, nella Sports 360 sono diversi. A partire da Timo Werner, attaccante che sta trovando poca continuità al Chelsea e sarebbe un giocatore ideale per Pioli, in grado di agire in tutti i ruoli dell’attacco.

Sarebbe un nome costoso, ma il Milan spesso ha chiuso operazioni di spicco anche con formule vantaggiose. I rossoneri cercano anche difensori e nella scuderia dell’agenzia tedesca ci sono due big come Upamecano del Bayern Monaco e Haidara del Lipsia, due obiettivi però molto costosi, forse nell’ordine di almeno 40-50 milioni. A centrocampo brilla la stella di Toni Kroos, che però sarebbe più un sogno che altro, senza contare che non collima con la linea del Milan per questioni anagrafiche. Interessante il profilo del mediano Mohdamed Camara, mediano del Salisburgo classe 2000: dagli austriaci in questi anni stanno uscendo talenti eccezionali e sarebbe una pista da Milan. Poi attenzione anche a Julian Weigl del Benfica, vecchio pallino rossonero e della Serie A (lo seguiva la Roma). È sicuramente un altro dei nomi che Maldini e Massara possono prendere in considerazione.