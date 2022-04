PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-0 | Ibra non incide, Diaz-Tonali bocciati

Le pagelle di Milan-Bologna, match di San Siro valido per la trentunesima giornata di Serie A

Finisce in parità a San Siro. Uno 0 a 0 che lascia tanti rimpianti ai rossoneri. Il migliore in campo è Skorupski con diversi interventi decisivi.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5 – E’ attento nel primo tempo quando Barrow lo impegna con un grande tiro da fuori area.

Calabria 6 – Tanta generosità per il terzino italiano che spesso però manca di qualità nelle giocate. Nella ripresa va vicinissimo al gol su servizio di Leao. Dal 75′ Florenzi s.v.

Kalulu 6,5 – Ancora una grande prova per il centrale francese. Attento dietro come nelle ultime prestazioni

Tomori 6,5 – Con Kalulu l’intesa è perfetta e anche stasera proteggono nel miglior dei modi Mike Maignan.

Hernandez 6 – Qualche ottima giocata sulla fascia, come il cross basso su cui non arriva Giroud. Non è devastante come in altre occasioni ma la sua prova è positiva anche in fase difensiva.

Bennacer 6,5 – Un primo tempo di ottimo livello per l’algerino, che dimostra di essersi messo alle spalle l’eliminazione della sua Nazionale. Gioca a testa alta smistando pallone come un metronomo. Dal 70′ Kessie 5,5 – Entra in campo senza riuscire a dare quella marcia in più che sarebbe servita

Tonali 5 – Non è il solito Tonali ammirato in stagione. Manca di quella qualità e intensità che lo hanno caratterizzato in questi mesi.

Messias 5 – Stasera più di altre sere appare davvero inadeguato, di un livello inferiore ai compagni. Sbaglia tanto, anche quando la giocata sembra semplice. Dal 45′ Rebic 6 – E’ spesso confusionario ma ogni tanto accende la luce. Va vicinissimo al gol di testa ma trova un attento Skorupski

Diaz 5 – C’è tanta qualità nei suoi piedi ma spesso si perde in un bicchier d’acqua, non riuscendo mai ad innescare gli attaccanti. Si spegne nella ripresa quando il Milan butta tanti palloni in area.

Leao 6 – E’ il calciatore che più paga lo stato pessimo di San Siro, faticando a stare in piedi. Riesce a trovare le sue giocate nel secondo tempo quando viene spostato a destra.

Giroud 6 – Gioca tanto per la squadra, al primo pallone buono impegna il portiere avversario con un perfetto colpo di testa. Nel secondo tempo viene trovato poco. Dal 70′ Ibrahimovic 5,5 – Ha un pallone buono che manda alto di testa, poi non riesce ad incidere.

All. Pioli 5,5 – Le prova davvero tutte ma il suo Milan stasera non riesce ad andare a segno. Buona l’idea di mettere Leao sulla destra ma perde due punti che potrebbero pesare tanto nella lotta scudetto.

BOLOGNA

Skorupski 7 – Si supera nel primo tempo su colpo di testa di Giroud. E’ reattivo ad inizio ripreso quando dice no a Leao con i piedi. Vola su Rebic nel finale.

Soumaoro 6 – Dal suo lato il Milan sfonda tanto ma riesce a tenere botta.

Medel 6,5 – Nonostante gli manchi qualche centimetro il sudamericano riesce a farsi valere tra gli attaccanti rossoneri. Esce con la testa fasciata. Dall’81’ Bonifazi s.v.

Theate 6,5 – Novanta minuti buoni per il giovane difensore, che soffre solamente quando Leao è spostato sulla destra. Rischia tanto quando entra in contatto con Giroud

Dijks 6 – Si fa notare per il fisico. E’ attento dietro e riesce a dare una mano preziosa ai difensori Dall’82’ Mbaye s.v.

Aebischer 5,5 – Gioca in posizione più avanzata rispetto ai compagni senza riuscire a rendersi pericoloso in fase offensiva.

Schouten 6,5 – Il calciatore di Mihajlovic ci mette tanta intensità, tenendo testa ai centrocampisti rossoneri

Svanberg 6,5 – Anche stasera dimostra di essere pronto al salto di qualità. Gioca a testa alta. Dal 70′ Soriano 5,5 – Entra per provare a tenere il pallone, per far respirare la squadra , non riuscendoci.

Hickey 5 – Spostato a destra per contenere Leao e Theo Hernandez, fatica terribilmente. Gioca bene solo i primi minuti quando i suoi cross con il mancino creano problemi alla retroguardia rossonera. Dal 70′ Kasius s.v.

Barrow 6,5 – Si muove tanto mettendo in apprensione la retroguardia rossonera con la sua velocità. Prova l’eurogol nel primo tempo ma trova un attento Maignan. Si spegne nella ripresa. Dal 60′ Orsolini 5,5 – Viene schierata in posizione più centrale del solito. Fa davvero poco per rendersi pericoloso

Arnautovic 5,5 – Dimostra di essere un attaccante internazionale. Lotta su ogni pallone ma stasera tra Tomori e Kalulu era davvero difficile

All. Tanjga 6,5 – Il suo Bologna alla fine esce con un punto d’oro da San Siro. Un punto che farà tanto felice Sinisa Mihajlovic. La sua squadra mostra la grinta giusta fino al 98′, come vuole il suo mister.

Marinelli 6 – Manca qualche cartellino giallo ma negli episodi incerti, in area di rigore bolognese, sembra prendere le decisioni corrette. Qualche dubbio in più nel contatto Theate-Giroud.

TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Dijks, Aebischer, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautović. A disp.: Bardi; Binks, Bonifazi, Kasius, Mbaye; Soriano, Vignato, Viola; Falcinelli, Orsolini, Sansone, Santander. All.: Tanjga.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

GOL:

AMMONITI: 41′ Dicks (B)

ESPULSI: