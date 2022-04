“Non sono d’accordo con chi lo dice”: lo sfogo di Pioli in diretta

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarato nel post partita dopo l’amaro pareggio contro il Bologna a San Siro

Una serata brillante, che ha portato ad un altra frenata. Il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Bologna tra le mura di San Siro, permettendo così a Napoli e Inter, rispettivamente vincenti ai danni di Atalanta e Juventus, di avvicinarsi alla vetta.

Il tecnico Stefano Pioli, ai microfoni di ‘Dazn’, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara. Il mister si è innanzitutto soffermato su cosa è mancato questa sera: “È abbastanza evidente, il gol. La squadra ha creato tanto e calciato tante volte in porta. Non è stata una partita buona negli ultimi 20 metri. Non sono d’accordo con chi dice che fosse una gara semplice, queste non lo sono mai”.

SQUADRA MATURA: “Si sta sempre attenti a tutto, ma la squadra ha affrontato la partita con la giusta concentrazione. Non siamo stati ansiosi e nemmeno presuntuosi. La squadra è molto più matura e consapevole del momento. I tifosi sono stati fantastici”.

Milan-Bologna, Pioli non molla: “Scudetto? Ce la giocheremo in tre fino alla fine”

RISULTATO: “Appena finita la partita è chiaro che ci sia più attenzione verso il risultato. Ma da domattina si ripartirà con la solita fiducia, che la squadra ha dimostrato di avere. Dobbiamo preparare la prossima a Torino, che sarà già difficile”.

TEAM UNITO: “Noi siamo un team molto unito. Quando il lavoro è positivo significa che tutte le componenti stanno facendo bene. Lotteremo fino alla fine per quello che vogliamo. Per noi è un onore partecipare a questa lotta ed essere dove siamo”.

VITTORIA SCUDETTO: “All’inizio dicevo che sarebbe stato un campionato equilibrato per lo scudetto fino alla fine quest’anno ed è così. Ce la giocheremo in tre fino all’ultimo”.