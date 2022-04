Serie A, Milan-Bologna 0-0: stecca rossonera, si infiamma la lotta scudetto

Il Milan non va oltre il pareggio a reti bianche in casa contro il Bologna: ora la lotta scudetto è ancora più incandescente

Soltanto un pareggio per il Milan in casa contro il Bologna. A ‘San Siro’ il monday night della 31a giornata finisce 0-0.

I rossoneri soffrono più del previsto e non riescono ad avere la meglio di una squadra rossoblù ben organizzata e capace, soprattutto nel primo tempo, di impensierire in diverse occasioni Maignan. Per la squadra di Pioli c’è da recriminare per un possibile calcio di rigore non assegnato a Giroud per una trattenuta di Theate. Nel finale scontro Medel-Ibrahimovic con il cileno costretto ad uscire e lo svedese in campo con una fasciatura vistosa in testa. Gli assalti milanisti però non portano a nulla: finisce 0-0, il Napoli è a -1 e anche l’Inter (vincendo il recupero proprio contro il Bologna) sarebbe ad un soffio dal primo posto.

Milan Bologna 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 67, Napoli 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Hellas Verona 45, Sassuolo 43, Torino* 38, Bologna* 34, Udinese** 33, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno