Derby d’Italia all’Inter, Juve ko di corto muso: Inzaghi a -3 dalla vetta

È arrivato il triplice fischio finale dell’arbitro che ha chiuso il Derby d’Italia tra Juventus e Inter: la spunta Inzaghi con Calhanoglu

È la partita delle partita, è il Derby d’Italia. Da una partita del genere ci si aspettano sempre tante emozioni e anche stavolta la gara non ha deluso. Il match tra Juventus e Inter, nella cornice dell’Allianz Stadium, è partito subito forte, con altissimi ritmi sin dai primissimi minuti di gioco.

Ne passano appena due e Simone Inzaghi subisce una tegola non indifferente. Lautaro Martinez viene ammonito per un intervento pericoloso a gamba tesa su Manuel Locatelli. L’argentino era diffidato e, a causa di questa sanzione, sarà costretto a saltare la prossima ostica sfida col Verona a San Siro. Al 34esimo, invece, brutta notizia per Allegri, che perde Locatelli per infortunio. Il centrocampista ha accusato un problema alla gamba destra e avvertiva anche fastidio alla testa (poi fasciata) per il colpo subito da Lautaro. Il classe ’98 ha abbandonato il campo in lacrime, sostituito dal rientrante Zakaria. A sbloccare il risultato ci pensa Calhanoglu, non senza polemiche.

Serie A, Juventus-Inter 0-1: tabellino e classifica

Fallo in area di Morata e Alex Sandro su Dumfries, Irrati assegna il penalty agli ospiti dopo una revisione al Var. Calhanoglu va sul dischetto e si fa ipnotizzare da Szczesny, ma il direttore di gara decide di far ribattere per via dell’intervento di de Ligt, entrato prima in area. Al secondo tentativo, il turco non sbaglia e batte l’estremo difensore polacco scegliendo lo stesso angolino.

Nella ripresa Vlahovic e compagni continuano a spingere alla ricerca del pareggio. Ci va molto vicino Zakaria: lo svizzero, al termine di una straripante azione personale, rilascia un gran tiro che fa tremare il palo. La partita si chiude sul risultato di 0-1, con l’Inter che si aggiudica il Derby d’Italia e si rimette prepotentemente in corsa per lo scudetto, aspettando il Milan ora a -3. Interrotta la striscia positiva della Juventus, che presumibilmente dovrà ‘accontentarsi’ del quarto posto.

Juventus-Inter 0-1: 45+5′ rig. Calhanoglu (I)

CLASSIFICA Serie A: Milan* punti 66, Napoli 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Hellas Verona* 42, Torino* 38, Udinese** 33, Bologna** 33, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa* 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno