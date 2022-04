Juve-Inter, Lautaro protagonista in negativo: tegola per Inzaghi

Durante il primo tempo di Juventus-Inter Lautaro Martinez si è reso subito protagonista in negativo: tegola per Simone Inzaghi

Juventus-Inter è la partita delle partite e questo primo tempo lo ha ampiamente dimostrato. Ritmi molto elevati nel Derby d’Italia, con le squadre che sentono fortemente la pressione in campo.

Lautaro Martinez, dopo appena due minuti, si è reso protagonista del match in negativo. L’attaccante argentino è intervenuto in maniera scomposta su Manuel Locatelli, colpendo in faccia il centrocampista bianconero. L’arbitro Irrati non ha esitato a estrarre il cartellino giallo e sanzionare il ‘Toro’. Ma non è tutto: l’ex Racing Club era diffidato, dunque salterà la prossima gara a San Siro contro il Verona.