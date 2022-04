Juventus-Inter, Allegri perde Locatelli: fuori in lacrime

Nel corso del primo tempo del Derby d’Italia tra Juventus e Inter, Massimiliano Allegri ha perso Locatelli per infortunio: fuori in lacrime

Appena quaranticinque minuti di gioco di Juventus-Inter e sono già successe diverse cose. La ‘Vecchia Signora’ in questa prima frazione ha spinto maggiormente rispetto alla squadra lombarda. Dopo appena due minuti è arrivata la tegola per Simone Inzaghi, poiché Lautaro Martinez è stato ammonito dal direttore di gara per un intervento scomposto su Locatelli.

L’argentino era diffidato e salterà dunque il prossimo match contro il Verona. Al minuto 34, invece, brutte notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese si è visto costretto a far uscire dal campo Locatelli sostituendolo con Zakaria per infortunio. L’ex Sassuolo ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime accompagnato dallo staff medico.

Lo svizzero è appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori causa per diverso tempo, ma ha dovuto anticipare il suo ingresso. Locatelli ha accusato un problema alla gamba destra. Inoltre aveva fastidio anche alla testa (con difficoltà visive), fasciata per l’intervento pericoloso in precedenza di Lautaro. Utilizzato anche il ghiaccio per soccorrere il classe ’98. Vi terremo aggiornati sulle condizioni del centrocampista italiano.