Cessione record Juventus: De Ligt finanzia Zaniolo più altri due

De Ligt è sempre al centro dei rumors di calciomercato Juventus. La sua cessione finanzia gli acquisti di Zaniolo e altri due

La Juventus del dopo Paulo Dybala è già iniziata, anche se l’argentino ha ancora davanti a sé gli ultimi due mesi in bianconero. A lui Max Allegri e tutto l’ambiente chiedono un finale importante, prima di separarsi, a cominciare dal match contro l’Inter che potrebbe a sorpresa tenere in vita il discorso scudetto per i piemontesi.

Poi, dopo sette anni, sarà addio e ovviamente a Torino si guardano già intorno. Nome caldissimo è quello di Nicolò Zaniolo, il cui rinnovo con la Roma appare lontano come raccontato da Calciomercato.it. La Juve ci pensa eccome, a Trigoria possono ascoltare offerte ma non intendono certo fare sconti. Alla CMIT TV, il giornalista de ‘La Stampa’ Antonio Barillà ha frenato sulle cifre dell’operazione, di certo non sarà un colpo facile per Cherubini. Juventus che, oltretutto, è attesa anche da altri innesti piuttosto importanti in altri reparti, con tante situazioni da monitorare in uscita. Ma una chiave potrebbe esserci per dare al mercato un senso tutto nuovo.

Calciomercato Juventus, il ‘sacrificio’ di de Ligt può essere la svolta

L’uomo che ha più potenziale in tal senso è ovviamente Matthijs de Ligt. L’olandese, in caso di addio, potrebbe garantire nelle casse una cifra notevole, che si avvicina agli 85 milioni di euro, bonus compresi, spesi per acquistarlo dall’Ajax. A Torino, chiaramente, non vorrebbero privarsi di lui, ma sarebbe probabilmente difficile resistere alla classica offerta ‘indecente’. Una cessione del genere darebbe le risorse per provare l’assalto a Zaniolo in primis, e non solo: la sua partenza potrebbe finanziare anche un arrivo in mediana e uno difesa. La ‘Gazzetta dello Sport’ scrive che la Juventus intenderebbe proporre alla Roma un’operazione basata su prestito e successivo riscatto, cosa che difficilmente i giallorossi accetterebbero. Ma con maggiore disponibilità economica immediata, tutto potrebbe cambiare.