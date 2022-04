ESCLUSIVO | Il Milan guarda al Portogallo: bomber da 130 gol

In attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si guarda intorno per rinforzare l’attacco di Pioli

Si torna in campo per la trentunesima giornata del campionato di Serie A e, in attesa del big match della domenica tra la Juventus e l’Inter, il Milan capolista ospita il Bologna, senza Sinisa Mihajlovic in panchina per i noti problemi di salute.

A tenere banco, però, è anche il calciomercato, in vista della prossima stagione. E, soprattutto, il futuro di Zlatan Ibrahimovic: il centravanti svedese, vista la mancata qualificazione della sua Nazionale, non prenderà parte al Mondiale in Qatar. Sarà uno spettatore come, purtroppo, tutti gli italiani, a causa della debacle contro la Macedonia del Nord dei campioni d’Europa in carica dell’Italia di Roberto Mancini.

Ibra compirà 41 anni il prossimo 3 ottobre e si sta discutendo di un possibile prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel giugno prossimo. Diversi guai fisici lo hanno frenato in questa stagione, con Stefano Pioli che ha trovato in Olivier Giroud il terminale offensivo adatto per sopperire alla sua prolungata assenza. Tante sono le indiscrezioni che lo riguardano: per alcuni, con l’eventuale vittoria dello Scudetto, potrebbe dire al calcio giocato. Ma lo stesso calciatore ha espresso parere decisamente opposto su questa possibilità: “Non smetto finché non arriva qualcuno più forte, quindi continuerò”.

Il Milan si guarda intorno: prese informazioni su Taremi

Nel frattempo, com’è normale che sia, il Milan comincia a sondare il mercato europeo. Detto di Divock Origi, in scadenza di contratto col Liverpool e dato per molto vicino ai rossoneri, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, un nome attenzionato è anche quello di Mehdi Taremi. Il 29enne attaccante iraniano, 18 gol in 39 presenze in questa stagione con la maglia del Porto, è in scadenza di contratto nel 2024 e il suo cartellino viene valutato dai lusitani 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dal club rossonero, ma il dossier non è stato chiuso. Se ne parlerà più avanti, perché l’interesse per il profilo di Taremi esiste ed è certificato. Vi terremo aggiornati.