Ibra torna a pungere: “Io non sono mister perfetto. Mi piace il Bayern”

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare, tra l’ammirazione per un top club e la critica al Pallone d’Oro

Zlatan Ibrahimovic continua a essere personaggio di straordinario peso mediatico e in ogni intervista aggiunge un pezzo di sé. Lo svedese ha parlato alla ‘Bild’ di diversi argomenti, poche ore dopo le dichiarazioni sul ritiro. “Non smetto finché non arriva qualcuno più forte, quindi continuerò”, aveva detto l’attaccante del Milan.

In un estratto dell’intervista al più celebre quotidiano sportivo tedesco, Zlatan Ibrahimovic dice la sua anche sul Bayern Monaco: “È un club incredibile. Ogni volta che giochi contro di loro puoi vedere l’atmosfera, lo stadio, l’organizzazione. E la sua storia è impressionante”. Contro i bavaresi Ibra ha giocato in sei occasioni durante la sua carriera, ma l’ultima volta è data addirittura 2006 quando vestiva la maglia dell’Inter. Lo svedese ha un futuro ancora in bilico visto il contratto in scadenza, l’età e la stagione travagliata per gli infortuni, ma sta sicuramente contribuendo alla cavalcata del Milan che può davvero vincere lo scudetto. E ora è in nazionale per trascinare i suoi nel playoff per il Mondiale contro la Polonia.

Una carriera eccezionale che però manca di qualche riconoscimento importante. Anche se a Zlatan Ibrahimovic non importa, almeno stando a quanto racconta lui. Come il Pallone d’Oro, premio che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi per la vittoria di Messi su Lewandowski: “Questi premi sono politici – ha detto il campione del Milan -. Vogliono mister perfezione. E se dici quello che pensi, non riceverai mai questi premi. Ma questo non cambia nulla per me. Non mi rende migliore o peggiore, io non sono mister perfettino”.