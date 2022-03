Inter spiazzata: nuova proprietà e colpo Dybala

Le ultime novità sul futuro di Paulo Dybala, che a giugno dirà addio alla Juventus a costo zero

“Non conosce ad oggi il suo futuro. Ha delle preferenze (attenzione al Psg con cui ci sono recenti contatti, e ai club spagnoli) e delle ambizioni (soprattutto economiche, leggi le commissioni da circa 7 milioni di euro chiesta alla Juve), ma ci vorrà del tempo per conoscere la sua prossima squadra”. Così lo scorso 24 marzo Calciomercato.it ha scritto a proposito del futuro di Paulo Dybala, un futuro evidentemente ancora tutto da scrivere dopo l’addio alla Juventus che avverrà a parametro zero.

Non solo Inter, Atletico e Psg, per il classe ’93 di Rosario occhio anche alla Premier. Oltre al già noto Tottenham di Conte, e magari al Manchester United, c’è da registrare l’ingresso in scena del Chelsea. Un ingresso in scena deciso, stando alle informazioni di ’90min.com’. Per la fonte inglese, i ‘Blues’ sono pronti a formulare una proposta concreta una volta che avrà risolto la questione relativa alla nuova proprietà.

Calciomercato Inter, Merlo a CM.IT: “Per Dybala nessuna offerta. Dall’Inter il sondaggio più concreto”

In merito sempre al futuro di Dybala, CM.IT ha intervistato in esclusiva il collega argentino di ‘Tyc Sport’ Cesar Luis Merlo: “Lui vuole un grande club – ha detto – ma in realtà ci sono molti sondaggi, quello più concreto è dell’Inter per il suo rapporto con Beppe Marotta, ma penso che la decisione arriverà a fine stagione. Sarà una storia abbastanza lunga”.