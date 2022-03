Derby indigesto per Zaniolo: erede di Dybala alla Juve, nuovo indizio

Il trionfo della Roma nel derby Zaniolo lo ha guardato dalla panchina, il suo futuro può dipendere dall’incontro tra la Juventus e Dybala

È stata una Roma trascinante quella che ha (stra)vinto il derby della Capitale, ma lo ha fatto senza Nicolò Zaniolo: rimasto seduto in panchina per una scelta di José Mourinho.

Una decisione che ha fatto e che farà discutere, ma soprattutto che apre in maniera forte a scenari di mercato in vista dell’estate. Se in una partita chiave come quella di ieri sera il classe ’99 della Nazionale non viene chiamato in causa, allora è complicato immaginarsi un Mourinho che si fiderà di lui anche per le grandi sfide del futuro. Inoltre, gli interessi di altri club ed il futuro di Paulo Dybala con la Juventus potrebbero incidere nelle scelte dello ‘Special One’ delle prossime settimane.

Ovviamente la decisione di José Mourinho di riservargli un posto in panchina non è stata apprezzata da Nicolò Zaniolo: i suoi malesseri ora sono un fattore. Dopo aver guardato il derby da fuori, il classe ’99 oggi osserverà con grande attenzione l’incontro tra la Juventus e l’entourage di Dybala. I bianconeri presenteranno la loro ultima offerta per il rinnovo dell’argentino, che in alternativa lascerà Torino in estate a parametro zero.

Calciomercato Juventus, i malumori di Zaniolo post derby | Senza Dybala, è lui la soluzione

In caso di addio della ‘Joya’, come raccontato su queste pagine, il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera per sostituirlo è proprio Nicolò Zaniolo. Sarà interessante osservare come verrà gestito il trequartista giallorosso dal tecnico portoghese nelle prossime settimane, anche per capire se dietro alla panchina di ieri sera ci sia una decisione già presa sul futuro. Dalla Capitale a Torino, da Dybala a Zaniolo: oggi potrebbe essere una giornata campale per il futuro del calcio italiano.

Sul suo approdo alla corte di Allegri, peraltro, sono pronti a scommettere anche i bookmaker. Oggi la quota del trasferimento di Zaniolo dalla Roma alla Juve, su Sisal, è bancata appena a 2.75 volte la posta. Insomma, quello di ieri potrebbe essere stato l’ultimo derby capitolino per l’ex interista.