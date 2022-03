Mourinho vende Zaniolo dopo il derby: indizio inequivocabile

Jose Mourinho ha lasciato in panchina per tutta la durata del derby Nicolò Zaniolo: la scelta dello Special One riaccende il calciomercato

Cosa c’è di meglio a Roma di una vittoria nel derby? Poco altro. Roma-Lazio ha visto i giallorossi condurre la gara in totale controllo fin dai primi minuti, guidati da un super Abraham autore di una doppietta sublime. La ‘Magica’ ha chiuso i conti già dopo 45 minuti di gioco, grazie anche a una spettacolare punizione di Pellegrini su cui Strakosha non può nulla.

Ben tre gol per la squadra dello Special One, il quale – al contrario di quanto si possa pensare – ci ha abituato spesso nella sua carriera a partite contrassegnate da un ampio numero di reti a favore. In una serata a dir poco magica, non manca la nota stonata. Nicolò Zaniolo, attesissimo protagonista, è stato lasciato in panchina addirittura per tutto il match dal mister portoghese, che ha preferito non puntare su di lui oggi. La prestazione dei compagni è stata comunque di assoluto livello, migliore tra l’altro di altre sfide in cui il gioiello ex Inter era in campo. Una decisione a sorpresa che inevitabilmente riaccende i rumours di calciomercato legati al futuro del classe ’99.

Calciomercato Roma, si riaccendono i rumours su Zaniolo dopo il derby: Juventus sullo sfondo

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la società non considera ad oggi una priorità il rinnovo di Zaniolo – in scadenza di contratto giugno 2024 – e ha rimandato ogni discorso sul tema in questione, aspettando più dimostrazioni sul campo. Sappiamo, inoltre, che la Juventus è molto attenta circa la situazione dell’attaccante giallorosso. I bianconeri apprezzano da parecchio il suo profilo e valutano l’affondo in estate in caso di mancato prolungamento.

Per ora la ‘Vecchia Signora’ non ha ancora mosso passi concreti verso il 22enne di Massa, ma è certamente una seria pretendente. La gestione di Mourinho nel derby potrebbe chiaramente essere interpretata come un segnale per il futuro. Zaniolo dovrà guadagnarsi la permanenza nella Capitale, mentre la Juventus continuerà ad osservarlo da vicino.