Ecco perché non rinnovano il contratto a Dybala

La Juventus cambia rotta sul rinnovo di Dybala e ora arriva l’indiscrezione sull’alternativa: “Trattativa in fase avanzata”

Dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League, e in attesa di una risposta sul campo, i bianconeri sono impegnati nel risolvere una volta per tutte la questione Dybala: rinnovo o addio a parametro zero.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, lunedì la Juventus incontrerà l’entourage dell’argentino per presentargli un’offerta di rinnovo. L’ingaggio proposto dalla dirigenza bianconera, però, sarà ampiamente inferiore rispetto al passato e le parole di Arrivabene rischiano di creare un ulteriore solco con la ‘Joya’. Dietro alle ultime mosse della Juventus potrebbe esserci una scelta già effettuata sul sostituto.

Calciomercato Juventus, niente rinnovo per Dybala | Il motivo è Zaniolo

Dubbi e voci che si rincorrono, il futuro di Paulo Dybala e della Juventus rimangono un rebus ancora da risolvere. Paolo Paganini, sul proprio profilo ‘Twitter’, ha avanzato una riflessione: “Adesso è Dybala che spinge per il rinnovo a condizioni ribassate. Forse la trattativa per Zaniolo è entrata in una fase avanzata, ma ci vuole chiarezza”. Dietro ai dubbi e ai tentennamenti dei bianconeri, quindi, potrebbe esserci una strategia differente sul mercato: salutare l’argentino per poi gettarsi sul talento giallorosso.

La stagione con la Roma sta procedendo tra alti e bassi, e le voci di un suo possibile approdo alla Juventus continuano a resistere. Nel futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe esserci il bianconero ed il destino di Paulo Dybala potrebbe essere decisivo: in caso di addio, infatti, per il trequartista della Nazionale si spalancherebbero le porte della Continassa. Prima, però, bisognerà passare da una lunga trattativa con la dirigenza giallorossa e capire come finirà la stagione la squadra di Allegri.