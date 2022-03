Rinnovo Dybala-Juventus, Arrivabene avverte: “Io non scappo”

Arrivabene ha parlato della questione rinnovo tra Dybala e la Juventus svelando alcuni retroscena di calciomercato

Tra rinnovo o addio, nulla è ancora deciso. Come già anticipato da Calciomercato.it, la Juventus ha rinviato nuovamente l’incontro con l’entourage di Dybala e per l’argentino sarebbero arrivate diverse offerte. Oggi l’Ad Maurizio Arrivabene ha svelato alcuni retroscena della trattativa: “Accordo in autunno con Dybala? Vero. Le cifre riportate recentemente sono corrette. Offerta al ribasso? Vediamo come si presenta Paulo, nulla è deciso. Mi deve credere”.

Le circostanze sono poi cambiate, come ha spiegato il dirigente: “Decisamente. L’inverno scorso c’è stato l’aumento di capitale da 400 milioni, che serviva a aggiustare i conti, non per il mercato, in più aspettavamo la semestrale, di conseguenza si sono rese necessarie nuove valutazioni riassumibili nei quattro parametri – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – L’aspetto tecnico, il numero delle presenze effettive, la durata del contratto e il valore economico attribuibile al singolo giocatore. Parametri che devono essere rispettati”.

Calciomercato Juventus, annuncio di Arrivabene sul rinnovo di Dybala

Arrivabene ha proseguito la sua analisi: “Scaricato, mollato… Abbiamo scelto di far slittare l’incontro semplicemente perché il tecnico ha voluto mettere in bolla la squadra, avevamo davanti a noi la partita di Genova e il ritorno di Champions”.

17 DICEMBRE – “ll giorno dell’ultimo contatto con l’agente, non ricordo con precisione la data, ma era metà dicembre, alla domanda “possiamo ritenerci liberi?”, risposi sì, ma solo perché non avrei potuto chiudere l’operazione in quel preciso momento. Fu un atto di estrema onestà. Qualcuno ha scritto che a un certo punto sarei addirittura scappato da quella riunione. Scappato, capisce? Spiegai tanto all’agente quanto a Nedved e Cherubini che avevo un impegno personale inderogabile. Io non scappo”.