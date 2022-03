Bufera Zaniolo: niente Juve, lo hanno rifiutato

Hanno fatto rumore i fischi a Zaniolo di ieri sera: il talento della Roma divide la piazza giallorossa, con lo spettro della Juventus

La Roma fatica, tutta. Come squadre e come individualità. Di sconfitte in questo 2022 ne sono arrivate solo tre, anche se abbastanza pesanti. Quella col Milan, poi con Juventus e Inter (Coppa Italia): in particolare quella di gennaio contro Allegri ha pesato come un macigno a livello di morale ma anche di classifica. Senza quel blackout clamoroso, la distanza dal quarto posto poteva essere di appena due punti, con prospettive totalmente diverse.

Invece i giallorossi restano in difficoltà, in campo per un gioco che fa fatica a ingranare e produrre tante occasioni da gol. Il Vitesse è squadra modesta eppure nel doppio confronto di Conference League probabilmente meritava di passare. Sia all’andata che al ritorno, così come nelle ultime gare di campionato, i big giallorossi non stanno dando il cambio di passo. Il solo Abraham sta tenendo a galla la squadra di Mourinho con i suoi gol decisivi, l’ultimo ieri che è valso la qualificazione. Anche Nicolò Zaniolo sta proseguendo il suo periodo complicato in cui non riesce a incidere in zona gol e va spesso a infrangersi sugli avversari. E nel match di ieri, alla sua uscita dal campo, sono arrivati anche i fischi pesanti dell’Olimpico, evidentemente delusi per l’ennesima prestazione incolore.

Zaniolo divide i social: i tifosi della Roma lo difendono. E quelli della Juve cambiano idea

Domenica c’è il derby, da Zaniolo ci si aspetta tanto, magari che segni per la prima volta contro la Lazio e riesca a vincere la sua prima stracittadina. Di certo la reazione dell’Olimpico non lo ha lasciato indifferente. In stagione è a quota quattro gol, in campionato è fermo a due (uno a dicembre, l’altro a gennaio). Nonostante tutto, le voci sull’interesse della Juventus sono continue, così come si parla molto del suo rinnovo di contratto che non è più così scontato. E su Twitter Zaniolo è addirittura entrato in trending topic, facendo discutere anche i tifosi della Roma. In tantissimi, la maggioranza, in realtà continuano a difenderlo: “Fischi figli della tensione, ci stanno ma Zaniolo lo portiamo tutti nel cuore”, “Sai perché mi urta chi ha fischiato? Non perché non si debba fischiare ma ieri Zaniolo non è stato l’unico a fare schifo”, “Ci può stare non sia brillantissimo, non riposa mai“.

Altri ricordano il doppio grave infortunio al ginocchio: “L’unica cosa a suo favore è la giovane età, quindi dobbiamo saper aspettare. È uno dei pochissimi fuoriclasse che abbiamo”, “I fischi a Zaniolo ieri proprio fuori luogo e insensati”. “In effetti con Cafu e Candela sulle fasce, un regista forte e un reparto offensivo da doppia cifra il vero problema di Mourinho è Zaniolo”, riprende ironico un tifoso. Insomma, praticamente tutti i tifosi della Roma difendono il loro talento condannando o comunque contestualizzando i fischi di ieri. I sostenitori juventini, però, se prima accoglievano con entusiasmo le notizie di mercato su di lui, ora sembrano aver cambiato idea. “Zaniolo alla Juventus? Un giocatore che non ha nulla da dare…”, “Zaniolo sostituto di Dybala non deve esistere né in cielo né in terra”, “Mi spiegate perché un club dovrebbe pagare Zaniolo?”, “Posso dire ma anche no? Zaniolo rimanga dov’è“.

In effetti con Cafu e Candela sulle fasce, un regista coi controcazzi e un reparto offensivo da doppia cifra il vero problema di #Mourinho e #Zaniolo…#RomaVitesse #UECL #ASRoma #18marzo — Andrea Pecchia (@AndreaPecchia1) March 18, 2022

I fischi a Zaniolo ieri proprio fuori luogo e insensati se posso dire — fenny (@fennyobsessiasr) March 18, 2022

Non è affatto "troppo semplicistico".

Un doppio infortunio mi riporta alla memoria calciatori che purtroppo non sono più tornati come prima. L'unica cosa a suo favore è la giovane età, quindi dobbiamo saper aspettare.#Zaniolo è uno dei pochissimi fuoriclasse che abbiamo.#AsRoma https://t.co/5RVqqp2uJl — danval (@usodistorto) March 18, 2022

Sai perché mi urta chi ha fischiato? Non perché non si debba fischiare ma ieri Zaniolo non è stato l’unico a fare schifo — Digre 🇯🇵 – Bimbo di Binotto (@Digreeee) March 18, 2022

Fischi figli della tensione, tifo incessante ma anche un clima elettrico che si palpava ad ogni tocco di palla.

Non ho fischiato ma ci sta, Zaniolo lo portiamo tutti nel cuore. — Yuma 💛❤ (@_RomamoR) March 18, 2022

ZANIOLO alla #Juventus? Un giocatore che non ha nulla da dare… — Spaccacalciopirata (ISCRIVITI SUL CANALE YOUTUBE) (@PirataPantani10) March 18, 2022

Zaniolo sostituto di Dyabala non deve esistere né in cielo né in terra#Juventus — julyett👑🇷🇸 (@julyettjuve) March 18, 2022

Mi spiegate perché un club dovrebbe pagare Zaniolo? https://t.co/hEupVu8FfM — Valentina mrs Mizuno 🦅🏳️‍🌈 (@Valezz9) March 18, 2022