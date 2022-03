Allegri, ecco la rivoluzione: così la Juve tornerà grande

Dopo l’ennesima eliminazione, la Juventus prepara una rivoluzione sul mercato per vincere la Champions: tre colpi individuati da Allegri

La ferita per la terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finali di Champions League è ancora fresca e brucia terribilmente a Torino: i bianconeri, però, sono già all’opera per la prossima stagione.

Massimiliano Allegri contro il Villarreal ha avuto conferme riguardo chi può essere all’altezza di un top team e chi, invece, non presenta le giuste caratteristiche. Il tecnico livornese vuole terminare al meglio la stagione e poi migliorare la rosa in estate con colpi su misura per la Champions League. La Juventus potrebbe avere in canna quattro colpi, seguendo ovviamente le indicazioni del proprio allenatore.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, una delle esigenze evidenziate da Allegri riguarda la difesa: Bonucci e Chiellini non sono più affidabili fisicamente e l’identikit perfetto porta ad Antonio Rudiger. Il centrale tedesco va in scadenza di contratto a giugno e potrà lasciare il Chelsea a zero: il nodo principale riguarda la concorrenza, ma l’ex Roma è il preferito della ‘Vecchia Signora’.

Allegri disegna la nuova Juve | Rudiger, Pogba e… Zaniolo

La più grande lacuna della rosa bianconera resta a centrocampo, dove manca un giocatore di qualità che sappia verticalizzare e far svoltare il gioco della squadra. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le alternative seguite e valutate dalla Juventus sono fondamentalmente tre: Paul Pogba, Renato Sanches e Jorginho. Partendo dall’italo-brasiliano, il cui agente ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni riguardo al suo futuro, prima deve sbloccarsi la situazione in casa Chelsea: un addio è ancora possibile, così come il rinnovo con i londinese.

La pista francese per il centrocampo, poi, resta da monitorare con attenzione. Da una parte Pogba, il cui ritorno a parametro zero farebbe grande gola alla ‘Vecchia Signora’, dall’altra la candidatura di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è in uscita dal Lille e su di lui è presente anche il Milan, ma i bianconeri potrebbero inserirsi con decisione e strapparlo ai rossoneri. Per il reparto offensivo, invece, il nome principale è solamente uno: Nicolò Zaniolo. Lui e la Juventus si inseguono e si corteggiano da anni, il rinnovo con la Roma è bloccato e con l’offerta giusta potrebbe raggiungere Torino.

Infine, non è da escludere un colpo sulla corsia di sinistra. Alex Sandro sembra essere arrivato al capolinea con la Juventus e Luca Pellegrini non dà abbastanza garanzie per un posto da titolare. Anche in questo caso, bisogna guardare in casa Chelsea: Emerson Palmieri, attualmente in prestito all’Olympique Lione, continua a piacere ai bianconeri e potrebbe essere il nome giusto. Insomma, una rivoluzione di mercato mossa da un principale obiettivo: vincere la Champions League.