Roma-Vitesse, il gol di Wittek scatena l’Olimpico: disordini e fischi clamorosi per un big

Il gol di Wittek accende gli animi in Roma-Vitesse: confusione sugli spalti e fischi nei confronti di un big giallorosso

Il Vitesse è clamorosamente in vantaggio all’Olimpico contro la Roma. Il gol di Wittek al 62′ è una perla di rara bellezza, ancor di più se comparata con l’importanza della serata e dell’avversaria.

Sugli spalti lo spicchio dei tifosi olandesi si è letteralmente scatenato, una festa incredibile in cui è volato di tutto. Dopo i disordini di ieri sera al centro della capitale, alcune decine di sostenitori del Vitesse – distribuiti in distinti Nord lato Monte Mario, con il resto dei distinti e metà Curva Sud vuota a fare da cuscinetto – hanno scavalcato il cordone di steward andando contro il plexiglass, provando quasi a scavalcare anche l’ultimo ostacolo per arrivare ai tifosi della Roma. Attimi di tensione, rientrata fortunatamente dopo poco.

Roma-Vitesse, fischi per i giallorossi: contestato anche Zaniolo

Dall’altra parte i tifosi della Roma si sono sfogati contro i giocatori per la pessima prestazione, prima del gol decisivo di Abraham. Fischi per tutti i calciatori sostituiti: Vina, Veretout e soprattutto Maitland-Niles, particolarmente bersagliato. Ma a fare parecchio rumore sono stati senza dubbio quelli per Nicolò Zaniolo, che è invece sempre stato difeso e anzi il più osannato, anche alla lettura delle formazioni.