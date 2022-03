“L’Inter è molto interessata”: emissari a Galatasaray-Barcellona

Calciomercato Inter in fermento: in Turchia parlano di missione nerazzurra a Istanbul, dove ieri è andata in scena la sfida di Europa League tra Galatasaray e Barcellona

In campo andrà a caccia del riscatto domani contro la Fiorentina, sul calciomercato invece l’Inter è più che mai attiva come dimostrano i fitti colloqui col Sassuolo per Scamacca e Frattesi e quelli con l’entourage di Bremer. Senza dimenticare l’incontro con gli agenti di Haller e Paulo Dybala, il cui addio alla Juventus si fa sempre più probabile.

Abbiamo detto di Bremer, che è il prescelto per rinforzare un reparto arretrato che in estate potrebbe perdere uno dei suoi tre pilastri, vale a dire Stefan de Vrij. E poi sono tutte da vedere le conferme di Ranocchia e D’Ambrosio, entrambi in scadenza. Ecco spiegato perché i nerazzurri potrebbero rinforzare la difesa con almeno un paio di nuovi innesti. A tal proposito, nel mirino risulta esserci pure Marcao del Galatasaray. Il turco ‘Haber365.com’ parla infatti di interesse molto forte dei nerazzurri per il difensore brasiliano in passato obiettivo concreto di Roma (che ritrova lo spauracchio Bodo/Glimt in Europa League) e Napoli.

Calciomercato Inter, scout a Galatasaray-Barcellona per Marcao: il brasiliano costa 20 milioni di euro

“L’Inter è molto interessata”, scrive la fonte turca aggiungendo a corredo che ieri sera emissari nerazzurri hanno seguito da vicino – ovvero l ‘Turk Telekom’ di Istanbul – il match tra il Galatasaray e il Barcellona valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Risultato finale 2-1 in favore dei blaugrana, con la rete dei padroni di casa, l’unica peralto segnata dai giallorossi (eliminati) nella doppia sfida, che porta la firma proprio del 25enne Marcao. Il capitano della formazione allenata da Torrent è in scadenza a giugno 2024 e ha una valutazione di 20 milioni di euro.