Sorteggio quarti e semifinali Conference League: l’avversaria della Roma

In diretta la composizione di quarti e semifinali del tabellone di Conference League

Giornata di sorteggi per le fasi finali delle principali competizioni Uefa. Dopo aver assistito in mattinata agli accoppiamenti di Champions ed Europa League, tocca adesso alla Conference rappresentata da una sola formazione italiana.

La Roma, infatti, con il pareggio raggiunto ieri sera in extremis contro il Vitesse, grazie alla rete del solito Tammy Abraham al 90′, è riuscita a pareggiare la rete di svantaggio portandosi sulla definitiva parità. In virtù della vittoria di misura ottenuta in Olanda, la formazione giallorossa ha automaticamente ottenuto il pass per accedere alle fasi finali della competizione.

Un match sicuramente molto sofferto, come ammesso da José Mourinho a fine gara, ma che come previsto non è andato ai supplementari. Una buona notizia questa per l’allenatore portoghese che riproporrà quasi lo stesso schieramento tra due giorni in occasione del derby di Serie A contro la Lazio, quest’anno ancor più sentito di altre volte per via ragioni di classifica.

Sorteggio Conference League: ecco tutti i quarti di finale e le semifinali | L’avversaria della Roma

Non poteva che ritrovare il Bodo/Glimt la Roma di José Mourinho, dopo averlo già affrontato ben due volte nel corso della fase a gironi. Una squadra contro la quale l’intero popolo giallorosso ha voglia di prendersi una bella rivincita, dopo la pesantissima sconfitta dello scorso 21 ottobre in Norvegia per 6-1 che causò un durissimo sfogo da parte dello Special One.

Un match significativo per la stagione della Roma, da cui probabilmente scaturì la mini-rivoluzione di mercato dello scorso gennaio. Ecco il tabellone completo delle ultime fasi della Conference League:

Questi i quarti di finale

Bodo/Glimt – Roma

Feyenoord – Slavia Praga

Marsiglia – Paok

Leicester – PSV Eindhoven

Le possibili semifinali

Bodo/Glimt – Roma / Leicester – PSV Eindhoven

Feyenoord – Slavia Praga / Marsiglia – Paok