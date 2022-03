Sorteggio Champions League: tutti gli accoppiamenti di quarti e semifinali

A Nyon il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, dove continuerà la caccia al trofeo europeo più importante vinto lo scorso anno dal Chelsea

La Champions League, amarissima per la Juventus, continua con i sorteggi di Nyon subito dopo la chiusura della fase di ottavi di finale. Con protagonista l’ex giocatore dello United Mikael Silvestre, sono stati resi noti gli accoppiamenti per i quarti. Nessuna italiana nell’urna, con sorteggio totalmente libero e quindi anche con la possibilità per due squadre della stessa nazionalità di scontrarsi.

Il Villarreal pesca il Bayern Monaco, che quindi sarebbe stata pescata dalla Juventus in caso di passaggio del turno. Gli altri accoppiamenti, invece, offrono un solo super big match: Chelsea-Real Madrid. Affascinante lo scontro tra Manchester City e Atletico Madrid, due filosofie completamente diverse tra due allenatori opposti. Detto del Villarreal che se la vedrà col Bayern Monaco, l’altra sfida sarà tra Benfica e Liverpool. Sorteggio decisamente morbido quindi per Klopp, che agli ottavi ha eliminato l’Inter di Inzaghi a fatica, aumentando così i rimpianti per i nerazzurri.

I quarti di finale (la prima gioca in casa):

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Monaco

Benfica-Liverpool

Sorteggio Champions League, le possibili semifinali

Contestualmente sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali. La vincente del primo quarto di finale se la vedrà con la vincente del secondo e ovviamente chi andrà avanti nel terzo e quarto scontro si affronterà. Questo vuol dire che sulla carta potremmo vedere due semifinali davvero super con Manchester City-Real Madrid e Liverpool-Bayern Monaco. Affascinanti sarebbero anche un eventuale derby di Madrid tra Real e Atletico o una sfida tutta inglese Manchester City-Chelsea, remake della finale vinta dai Blues lo scorso anno. I quarti di finale si giocheranno il 5/6 aprile con ritorno il 12/13 aprile. Le semifinali si svolgeranno il 26/27 aprile e 3/4 maggio, poi la finale del 28 maggio allo Stade de France di Parigi.