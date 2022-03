Dybala, l’incontro si avvicina. Ma scoppia un nuovo caso

Dybala e la Juventus rischiano di arrivare a una rottura definitiva. Ecco cosa succede

Trova nuove conferme la notizia di Calciomercato.it riguardo l’incontro fissato a lunedì prossimo tra la Juventus e l’agente di Paulo Dybala. Come abbiamo scritto, sul tavolo i bianconeri metteranno senz’altro una proposta al ribasso rispetto al precedente accordo di durata quinquennale e che raggiungeva quasi i 10 milioni di euro grazie ai bonus.

Nel dettaglio il club bianconero dovrebbe offrire una cifra intorno ai 6,5 milioni di euro a stagione, il tutto non per cinque ma per soli tre anni. L’argentino la valuterà attentamente prima di prendere una decisione, ma è chiaro che la retromarcia del club in aggiunta alle tensioni di questi mesi – tensioni rimarcate anche da Arrivabene nell’intervista al ‘Corriere dello Sport’ – possono in teoria spingerlo a prendere in considerazione l’addio alla Juventus dopo sette lunghi e intensi anni, per giunta a costo zero.

Calciomercato, rinnovo Dybala: la Juve non vuole più trattare con Antun

A proposito di tensioni e del possibile, anzi possibilissimo a questo punto divorzio tra Dybala e la società targata Exor, c’è da registrare la notizia di ‘Gazzetta.it’ che parla di ennesimo strappo tra la Juve e il suo numero dieci. In pratica, secondo la ‘rosea’, rischia di slittare di nuovo l’incontro programmato per lunedì visto che Arrivabene e soci han deciso di non avere più come interlocutore Jorge Antun. Il rappresentante di Dybala, da sempre punto di riferimento anche della famiglia del classe ’93 di Rosario, non ha i requisiti professionali riconosciuti dalla FIFA per gli agenti. Questa è una cosa che però si sa da tempo, che la Juve pure sa da tempo, per cui tale decisione – se confermata – potrebbe davvero portare alla rottura definitiva tra le parti. Una rottura che a Milano, sponda Inter, ma anche a Madrid, vedi l’Atletico accoglierebbero con un sorriso a trentadue denti.