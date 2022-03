Juve tra Champions e calciomercato | Tra i colpi futuri il ‘giustiziere’ di Ronaldo

Serata di Champions da dentro o fuori per la Juve. La squadra di Allegri sarà obbligata a battere il Villarreal per qualificarsi ai quarti. Intanto il club pianifica il futuro

La Juve si gioca quasi un’intera stagione stasera contro il Villareal nel ritorno degli ottavi di Champions. Visto l’1-1 dell’andata, i bianconeri saranno obbligati a vincere per ottenere la qualificazione ai quarti di finale.

“Dovremo giocare bene nelle zone del campo che contano e con un unico obiettivo: quello di passare il turno – ha detto un carico Allegri nella conferenza di vigilia – Ci saranno tante partite dentro la partita stessa, bisognerà essere bravi ad adattarci e a gestire l’imprevisto”.

La Juventus è reduce da venti risultati utili consecutivi, un ruolino di marcia importante che le ha permesso di blindare la zona Champions riducendo a soli tre punti il distacco dall’Inter (che ha sempre una gara in meno) terza in classifica e avversaria allo ‘Stadium’ dopo la sosta. Stasera dovrebbe scendere in campo con l’ormai consueto 4-4-2: Vlahovic, partito dalla panchina sabato scorso contro la Sampdoria e autore in Spagna della rete del momentaneo vantaggio, tornerà dal 1′ in coppia con il rivitalizzato Morata.

Cominceranno dalla panchina, invece, i rientranti Chiellini e Paulo Dybala. A proposito dell’argentino, il summit con l’agente è stato rinviato alla sosta. Ciò è un ulteriore segnale in ottica addio (a zero), anche se va detto che la priorità del classe ’93 rimane sempre la permanenza a Torino. 4-4-2 anche per la formazione di Emery, che ha recuperato il suo bomber Gerard Moreno. Il 29enne dovrebbe però partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE-VILLARREAL

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. All.: Allegri

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Lo Celso, Danjuma. All.: Emery

ARBITRO: Marciniak (POL)

VAR: Kwiatkowski

La sfida tra Juventus e Villarreal sarà visibile in diretta streaming su Amazon Prime Video a partire delle ore 21. La diretta testuale potrà invece essere seguita qui su Calciomercato.it.

Calciomercato, da Pogba a Renan Lodi: Juventus al lavoro per la prossima stagione

Dal campo al calciomercato, coi dirigenti de ‘La Vecchia Signora’ al lavoro in vista della prossima stagione. In tal senso persiste la ‘suggestione’, o qualcosa di più rappresentata da Paul Pogba, in scadenza a giugno col Manchester United ieri sera buttato fuori dalla Champions. Il francese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, ma il ‘richiamo’ della Juve sarebbe molto forte. Certo, per i bianconeri si tratterebbe di un sacrificio importante sul piano economico considerato che in Inghilterra guadagna più di 15 milioni netti.

Il legame con Raiola, col quale si parla anche di de Ligt tra rinnovo e addio, può giocare in favore di Cherubini e soci rispetto alla concorrenza del Psg e altri top club. L’alternativa è Sergej Milinkovic-Savic, proprio perché Allegri vuole una mezz’ala tecnica ma anche con una grande presenza fisica. Il serbo punta a lasciare la Lazio al termine di questa stagione, l’ostacolo è il prezzo: Lotito chiede non meno di 60-70 milioni. Sullo sfondo Renato Sanches, nel mirino già del Milan. E occhio a Jorginho: in esclusiva a Calciomercato.it l’agente dell’azzurro in forza al Chelsea ha confermato l’interesse dei bianconeri.

In attacco si punta al riscatto di Morata con lo sconto e a un vice Vlahovic. Servirebbe pure una seconda punta qualora non dovesse arrivare il rinnovo di Dybala. Ad Allegri non dispiacerebbe Nicolò Zaniolo. In difesa dovrebbe arrivare un nuovo centrale, questo anche in caso di non partenza di de Ligt, e soprattutto un terzino sinistro in sostituzione di Alex Sandro, non convocato per il match col Villarreal. Un nome che interessa molto alla Juve è quello di Renan Lodi dell’Atletico Madrid, ieri sera a ‘Old Trafford’ autore del gol che ha eliminato Cristiano Ronaldo dalla Champions.