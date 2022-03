L’annuncio di Allegri alla vigilia di Juve-Villarreal: “Loro due non ce la fanno”

Massimiliano Allegri presenta Juventus-Villarreal in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League

Massimiliano Allegri, con al fianco Manuel Locatelli, presenta Juve-Villarreal. I bianconeri in campo domani sera all’Allianz Stadium per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Di seguito la conferenza stampa del tecnico bianconero.

LOCATELLI

A Calciomercato.it: “Devo migliorare tanto, essere ancora più continuo e magari fare qualche gol in più. Ho ancora ampi margini di crescita, così come tutta la squadra. Dobbiamo seguire quello che ci dice il mister e metterlo in pratica in campo”.

PARTITA – “Domani sarà fondamentale il nostro atteggiamento, è una partita che non possiamo sbagliare. Siamo cresciuti tanto, il gruppo sta facendo molto bene e siamo davvero felici”.

RUOLO – “Mi trovo molto bene nella posizione in cui gioco, riesco ad attaccare gli spazi, ma tutti noi dobbiamo continuare in questo modo, perché stiamo facendo bene. In questi mesi la mentalità del club mi ha colpito, ti entra dal primo momento”.

VILLARREAL – “Il Villarreal gioca bene a calcio, sono forti: dovremo stare attenti nelle due fasi e fare una partita molto matura: saremo pronti, la Champions è qualcosa di diverso ed emozionante, ma abbiamo la giusta mentalità”.

ALLEGRI

A Calciomercato.it: “Di errori se ne commettono tanti, dobbiamo essere bravi a farne il meno possibile. Dovremo giocare bene nelle zone del campo che contano e con un unico obiettivo: quello di passare il turno. Ci saranno tante partite dentro la partita stessa, bisognerà essere bravi ad adattarci e a gestire l’imprevisto”.

PARTITA – “La squadra sta bene, siamo in un bel momento, quello decisivo della stagione. Abbiamo cinque giorni decisivi per arrivare alla sosta nelle migliori condizioni. Non so se abbiamo la qualità per arrivare in finale, ma so che dobbiamo avere l’ambizione. Non dobbiamo uscire con il rimpianto di non aver fatto il massimo. È una finale secca che giochiamo in casa”.

CHIELLINI E DYBALA – “Rientrano Chiellini, Dybala e Bernardeschi, domani i cambi diventano importanti e determinanti. Non hanno i 90 minuti nelle gambe”.

BONUCCI E ALEX SANDRO – “Bonucci è out, purtroppo ha giocato partite dove non stava bene. Ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere quindi deve rimanere fermo. Alex Sandro si sentiva il polpaccio strano, il soleo è noioso, quindi ho deciso di non rischiarlo. Zakaria vediamo per domenica, altrimenti torna dopo la sosta”.

CANCELLEREBBE INFORTUNI O L’AVVIO DI STAGIONE – “Mi tengo gli infortuni e i primi tre mesi perché se no non saremmo arrivati a questo punto. Siamo diventati un gruppo granitico e il merito è solamente loro, ma non abbiamo fatto ancora niente. Il pericolo è andare oltre, pensare oltre. L’immediato è domani, facciamo un passo alla volta perché perdere equilibrio potrebbe farci male. Domani ci dovrà essere una bella atmosfera, positiva. Ci saranno momenti complicati e i tifosi dovranno dare una mano a loro”.

VILLARREAL – “È una squadra esperta con un allenatore bravo. Concede poco e niente. Quando sembravano usciti dalla partita abbiamo commesso un errore e sono rientrati in partita. Loro hanno tecnica, bisognerà fare una partita giusta, seria, da ottavo di Champions per arrivare ai quarti”.