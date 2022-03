Calciomercato, Kovacic ritorna in Serie A | L’annuncio che spiazza tutti

Da quando ha lasciato l’Inter e l’Italia Kovacic ha vinto la bellezza di quattro Champions League. Il suo contratto con il Chelsea scade a giugno 2024

Lukaku, Jorginho il cui agente ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it a proposito dell’interesse della Juventus, Rudiger e Mateo Kovacic. Già, anche il croato potrebbe far ritorno in Serie A, stando almeno alle ultime indiscrezioni di calciomercato.

Poker di super nomi dal Chelsea, che come noto sta vivendo un momento a dir poco complicato a causa delle sanzioni imposte a Roman Abramovich e, di conseguenza, al club londinese che comunque nel giro di breve tempo dovrà cambiare proprietà. Sul mercato si prevede in ogni caso una mezza rivoluzione, coi giocatori in scadenza che andranno sicuramente via: Christensen e Azpilicueta al Barcellona, mentre per Rudiger ora è tornata forte la pista Juventus. Si parla addirittura di accordo di massima già raggiunto. Ma anche chi non è in scadenza potrebbe fare le valigie, vedi Lukaku – per molte fonti sempre desideroso di tornare all’Inter – e appunto Mateo Kovacic.

Calciomercato Inter, Kovacic più Lukaku: doppio ritorno clamoroso

Pure per il 27enne croato è viva l’ipotesi ritorno, ovviamente in nerazzurro: “Attenzione a Kovacic per l’Inter – ha detto Alfio Musmarra, giornalista di ‘TeleLombardia’, in diretta a ‘TopCalcio 24′ – E’ un pallino da sempre di Piero Ausilio e a centrocampo i nerazzurri avranno bisogno di rinforzi visti i tanti addii, da Vidal a Gagliardini“. Musmarra è possibilista anche sul ritorno di Lukaku: “Attenzione anche lui, nonostante le smentite”.