Calciomercato, blitz Juventus: accordo a 42 milioni

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul possibile colpo a zero della Juventus: c’è il sorpasso al Real Madrid

E’ caccia al colpo zero anche in casa Juventus. I bianconeri stanno guardando con attenzione al mercato dei calciatori, che vedranno scadere il proprio contratto al termine della stagione.

Le occasioni non mancano di certo: tra i profili più attenzionati dalla Juve ci sono sicuramente Pogba e Dembele. Un doppio affare francese, che rafforzerebbe in maniera importante il centrocampo e l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Sull’ex bianconero, ormai, non ci sono più dubbi sul fatto che non firmerà il prolungamento con il Manchester United. C’è qualche speranza di vedere l’esterno, invece, con il Barcellona ma la concorrenza è comunque importanti per entrambi.

C’è anche un terzo profilo, a costo zero, a cui la Juventus sta pensando, per rafforzare la difesa. Nelle ultime ore è tornato di moda l’idea Rudiger. Un nome che piace da tempo ai bianconeri, che potrebbero approfittare della situazione del Chelsea per prenderlo in estate.

Calciomercato Juventus, novità importanti su Rudiger

Oggi, in Germania la Bild ha rilanciato l’ipotesi Juventus per l’ex calciatore della Roma. Rudiger non avrebbe ancora chiuso al rinnovo con gli inglesi. Anzi, sarebbe stato raggiunto una bozza d’accordo per quanto riguarda le condizioni personali, ma non per eventuali bonus alla firma. Come detto, la situazione del Chelsea potrebbe dare una mano alle squadre che vogliono mettere le mani sul tedesco. In questi minuti, arrivano aggiornamenti da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’, che parla di un sorpasso da parte della Juventus nei confronti del Real Madrid e del Bayern Monaco.

I contatti tra le parti delle ultime settimane avrebbero dato dunque i loro frutti. Saremmo entrati nei famosi dettagli, parlando dunque anche di commissioni. Dalle parti della Continassa ci sarebbe grande ottimismo per la chiusura dell’affare. Per Rudiger possibile un contratto di quattro anni a 7 milioni di euro netti a stagione, circa 10,5 milioni a lordo: un investimento complessivo da 42 milioni.