Calciomercato Juventus, colpo a zero | È saltato tutto

Juventus, occasione a costo zero: si complica la possibilità di rinnovare il contratto e i bianconeri possono approfittarne

Tra le possibili occasioni a costo zero in estate continua ad esserci Antonio Rudiger. Il difensore centrale tedesco ex Roma non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Chelsea che si concluderà il prossimo giugno. Ecco perché tanti top club europei restano interessati alla situazione legata al difensore tedesco, classe 1993.

Il calciatore di origini della Sierra Leone piace molto a tanti top club europei e tra questi ci sarebbe la Juventus. La società bianconera, complici le condizioni fisiche di Chiellini e Bonucci, è alla ricerca di nuovi innesti per rafforzare il centro della difesa e Rudiger potrebbe essere il nome giusto da affiancare a Matthijs de Ligt. Del ritorno di fiamma della Juventus ne ha parlato anche la ‘Bild’, che sottolinea come i bianconeri siano tra i club più vigili per quanto riguarda la situazione legata al difensore tedesco, anche se la richiesta d’ingaggio del giocatore non semplifica le cose per il club italiano, intenzionato ad abbassare il proprio monte ingaggi.

Juventus, Rudiger resta nel mirino bianconero

Dalla Germania sottolineano come Rudiger non abbia chiuso le porte ad un rinnovo con il Chelsea, anzi. Un accordo tra il club e il giocatore sarebbe stato raggiunto per quanto riguarda le condizioni personali, ma non per eventuali bonus alla firma. A complicare le cose è però la situazione legata allo stesso Chelsea, che si sta facendo alquanto complessa.

Il club rischia la penalizzazione e in estate non sono da escludersi possibili fughe da Londra per quanto riguarda i top player che vestono la maglia dei ‘Blues’. Anche Rudiger, chiaramente, è da inserirsi in questa lista. Ecco quindi che oltre alla Juventus anche altri top club sarebbero pronti ad approfittare della situazione. La ‘Bild’ parla in particolare di Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United. Niente Bayern Monaco invece, che non appare intenzionato a sondare il terreno e non ci sarebbe stato, al momento, alcun contratto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del club bavarese.