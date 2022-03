Non solo Donnarumma: Di Maria e gli altri | Serie A all’erta

Non solo Donnarumma e Icardi, futuro in bilico anche per Di Maria e altri talenti; Serie A attenta ai campioni del PSG

Il Paris Saint Germain vive uno dei periodi più difficili della sua storia recente. Dopo un dispendioso calciomercato estivo e la vittoria nella gara di andata degli ottavi, il pesante 3 a 1 del ritorno di Champions League ha spento nuovamente i sogni di gloria. Ai quarti approda il Real Madrid non senza polemiche per il contatto Donnarumma-Benzema in occasione della prima rete degli spagnoli.

Al-Khelaifi ha manifestato tutto il suo disappunto verso la direzione arbitrale. Ma la nuova disfatta europea impone ragionamenti più ampi anche sul futuro dei suoi talenti, che piacciono molto alle squadre di Serie A. Drastici cambiamenti, che coinvolgerebbero pure la panchina, non sono da escludere. Calciomercato.it fa il punto della situazione: da Donnarumma a Verratti, Di Maria, Paredes, Icardi e non solo, le ultime di mercato sui talenti del PSG che piacciono in Serie A.

Calciomercato Juventus, le ultime su Donnarumma

Tra i giocatori più criticati delle ultime ore, in terra parigina, c’è ovviamente Donnarumma. I tifosi gli imputano un ruolo deciviso nell’ennesima delusione europea e se il duello con Navas sembrava propendere per l’italiano nelle settimane recenti, ora qualcosa può cambiare. Persino il suo futuro.

Dopo averlo acquistato a parametro zero la scorsa estate, infatti, il PSG potrebbe pensare di cederlo a costi limitati rispetto al suo reale valore, soprattutto se le recenti polemiche dovessero proseguire fino al termine della stagione. Nella giornata di ieri fu lo stesso Donnarumma a smentire le voci su una presunta lite con Neymar. I malumori crescono e le big europee guardano con attenzione. La Juventus in primis.

In virtù del Decreto Crescita, in caso di approdo in bianconero, il portiere avrebbe diritto allo sconto del 50 per cento sulle tasse solo a partire dall’estate del 2023 inoltrata. Invece se il trasferimento fosse immediato il suo ingaggio al lordo costerebbe il doppio. La società di Agnelli osserva gli sviluppi della situazione e riflette.

Calciomercato, da Verratti a Di Maria: gli occhi della Serie A sui campioni del PSG

Molti sono i campioni di Pochettino in odore di cessione. Negli ultimi giorni anche Marco Verratti è stato aspramente criticato dai quotidiani francesi. Per lui non mancano gli acquirenti anche in Italia, ma la valutazione attuale potrebbe aggirarsi sui 55 milioni di euro. Altro talento accostato spesso ai club nostrani è Leandro Paredes, centrocampista 27enne in scadenza nel 2023 e valutato almeno 20 milioni di euro.

Restando nella zona mediana, la Roma nei mesi scorsi si è interessata ad Herrera, che ha un prezzo tra i 12 e i 15 milioni. Più allettante è il profilo del 34enne Angel Di Maria, il cui contratto scade il prossimo giugno ed è dunque prelevabile a parametro zero. L’esterno sinistro Juan Bernat potrebbe invece partire per cifre vicine ai 15 milioni, mentre l’attaccante Julian Draxler costa circa 20 milioni.

Mauro Icardi ha invece un valore vicino ai 30 milioni di euro. Per lui restano valide le opzioni Milan e Roma su tutte, ma potrebbe piacere anche alla Lazio. Chiuso da Messi, Neymar e Mbappe, già da mesi l’argentino sta valutando nuovi lidi ai quali approdare. Per permettere il suo acquisto da parte di una società italiana, Maurito dovrebbe contribuire riducendo sensibilmente l’esoso ingaggio.

Infine, come già accennato, a Parigi restano forti dubbi sul futuro di Pochettino. L’uscita di scena dalla Champions League, dopo il roboante mercato estivo e le inevitabili aspettative elevate, ha lasciato il segno. La proprietà sarebbe fortemente delusa e ora anche la posizione del Ds Leonardo sarebbe in discussione.