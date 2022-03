Caos PSG, da Donnarumma alla furia di Al-Khelaifi | Video alla UEFA

Serata da incubo per il Paris Saint Germain che in una manciata di minuti vede scivolare via la possibilità di superare il turno contro il Real Madrid. Al Khelaifi non gradisce

Non va oltre gli ottavi di finale il Paris Saint Germain che crolla a Madrid sotto una sontuosa tripletta di uno scatenato Karim Benzema, che ribalta il doppio vantaggio tra andata e ritorno firmato da Mbappe. Tanta delusione e rabbia tra le fila dei parigini che sembravano in assoluto controllo fino all’errore di Gigio Donnarumma che ha innescato la prima rete madridista che ha di fatto tagliato le gambe psicologicamente alla sua squadra.

Una eliminazione poco digerita anche dalle alte sfere del club francese, con tanta tensione nel post partita ed una rabbia difficile da sbollire per chi ha speso tantissimo in estate col solo obiettivo di portare a casa proprio la Champions League.

PSG furia dopo la sconfitta: da Donnarumma fino ad Al-Khelaifi

Il PSG avrà quindi bisogno di tempo per assimilare la sconfitta di ieri sul campo del Real Madrid con il ritorno a Parigi che dal punto di vista psicologico non è stato chiaramente facile dopo aver condotto una gara che sembrava in pugno. Tensione alta anche dal punto di vista emotivo dopo la gara, con ‘Marca’ che parla anche di uno scambio di vedute vivace tra Donnarumma ed alcuni compagni di squadra dopo il gravissimo errore di ieri sera.

Come evidenziato dalla stessa fonte iberica protagonista in negativo è stato anche il patron Nasser Al-Khelaifi che sarebbe sceso nell’area spogliatoio per disquisire con gli arbitri arrivando anche a ‘parole pesanti’, con tanto di intervento delle sue guardie del corpo. Tanta tensione e rabbia quindi a Parigi per un risultato sfuggito di mano e che rimarrà impresso nella mente del PSG, che fallisce ancora il grande obiettivo.

Come sottolineato da ‘Marca’ inoltre il Real Madrid ha trasmesso alla UEFA le immagini della rabbia del presidente parigino, dopo la richiesta della stessa federazione europea. Il tutto sarà dunque analizzato.