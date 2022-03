Il telefono di Donnarumma è bollente | Juventus in agguato

Telefonata a Donnarumma dopo le critiche per l’errore in Real Madrid-PSG, torna forte la Juventus

Per Gigio Donnarumma torna di moda la Juventus. Nel pieno della bufera mediatica che lo ha coinvolto dopo l’errore in Real Madrid-PSG, il portiere italiano ha ricevuto anche rinnovati attestati di stima. Per lui resta l’interesse di mercato della Juventus, che potrebbe approfittare dei malumori parigini per progettare l’affare in vista della prossima estate.

Ieri, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Donnarumma ha ricevuto la chiamata di Roberto Mancini. Il contenuto della telefonata resta sconosciuto, ma il Ct lo aspetta al top per gli spareggi verso il Qatar. In vista del futuro, inoltre, la sensazione è che in terra parigina qualcosa si sia rotto dopo le veementi critiche post Champions. L’ennesimo fallimento nella competizione più amata dopo il dispendioso mercato estivo potrebbe portare a drastiche decisioni da parte della società. E in tanti possono approfittarne per tentare proprio il giovane portiere italiano. Tra queste società figura sempre la Juventus.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Donnarumma

I bianconeri, aggiunge la rosea, avrebbero sempre tenuto aperto i canali con Donnarumma. Oltre ai pro di natura tecnica, comunque, vanno considerati gli aspetti contrari che sono soprattutto economici.

Dopo averlo acquistato a parametro zero, il PSG potrebbe cederlo a costi limitati rispetto al suo reale valore, soprattutto se le recenti polemiche dovessero proseguire fino al termine della stagione. Ieri fu lo stesso Donnarumma a smentire le voci su una presunta lite con Neymar. In virtù del Decreto Crescita, inoltre, il giocatore avrebbe diritto allo sconto del 50 per cento sulle tasse solo a partire dall’estate del 2023 inoltrata. Invece se il trasferimento fosse immediato il suo ingaggio al lordo costerebbe il doppio.

Classe 1999, nella stagione in corso ‘Gigio’ ha totalizzato soltanto 18 presenze. La Juventus continua quindi ad osservare con interesse gli sviluppi della vicenda. Il ritorno in Italia del Campione d’Europa resta difficile ma non impossibile.