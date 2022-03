Calciomercato, Donnarumma nella bufera | ‘Scelta’ la Juventus

Gianluigi Donnarumma è stato protagonista negativo nella partita di ieri contro il Real Madrid. Ora il destino del portiere francese potrebbe cambiare

Gianluigi Donnarumma è finito sotto la bufera. E la metafora, lasciatecelo dire, non può essere che azzeccata visto il polverone mediatico che, nelle ultime ore, sta travolgendo il portierone ex Milan.

Stavolta l’eco è quantomeno europeo, ma andiamo per tappe. L’estremo difensore si è reso protagonista di una palla persa in fase di rinvio, regalando il pallone a Karim Benzema che non se l’è fatto dire due volte e ha firmato l’1-1. Da lì è partita la rimonta dei Blancos e il 3-1 che ha spalancato le porte della qualificazione ai madridisti. Uno shock assoluto che potrebbe avere grosse conseguenze in casa francese. Oltre al possibile ribaltone in panchina, abbiamo scritto tutte le possibili novità che potrebbero arrivare nel prossimo futuro. Anche per quanto riguarda Donnarumma, nuovi clamorosi stravolgimenti non sono da escludere.

Donnarumma e il suo futuro: scelta la Juventus

Fin dalla scorsa stagione, gli accostamenti tra la Juventus e Gigio non sono mancati, fino all’arrivo al PSG, a suon di milioni. Adesso, nelle ultime ore, il nome dei bianconeri è tornato prepotente, anche se giugno è ancora lontano e non è il momento per vere e proprie trattative. In un sondaggio su Twitter, abbiamo chiesto ai nostri seguaci, quale sarebbe la soluzione migliore per il futuro del portiere. Addirittura il 58,2% ha votato il trasferimento alla Juventus, praticamente un plebiscito. In seconda posizione, la permanenza al PSG con poco più del 22,7%. Chissà se da un’idea dei nostri utenti si passerà davvero ai fatti: intanto, di seguito, vi proponiamo l’esito del sondaggio.