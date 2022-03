Il PSG di Mauricio Pochettino è uscito clamorosamente agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Le ultime notizie di calciomercato sui parigini

Una serataccia quella di ieri per il PSG di Mauricio Pochettino che era partita decisamente con altre premesse, così come la stagione del club francese che si pensava, almeno in Europa, potesse essere decisamente più da protagonista.

E invece i parigini sono stati eliminati agli ottavi di finale di Champions League dal Real Madrid di Florentino Perez, quel Florentino che era ed è fra i promotori della Superlega, al contrario di Al-Khelaifi, molto vicino a Ceferin. Insomma, era una sfida a tutto tondo quella di ieri sera fra Real Madrid e Paris Saint-Germain, ricca anche di risvolti politici, e che sembrava indirizzata verso il passaggio del turno del club transalpino fino all’errore, madornale e decisivo, di Gianluigi Donnarumma.

L’ex portiere del Milan ha commesso una clamorosa leggerezza che ha riaperto la sfida e stappato definitivamente i Blancos guidati da Karim Benzema, autore di una clamorosa tripletta che entrerà negli annali di questa competizione e di questo sport. Si è chiuso quindi con grande anticipo il cammino in Europa del PSG che, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe cambiare molto visto anche questo flop clamoroso. Paris Saint-Germain, che delusione: ora che succede in chiave trasferimenti per la squadra allenata da Pochettino

Calciomercato, fuga dal PSG: da Messi a Mbappe

La prossima estate potrebbe vedere una grande fuga delle stelle dal PSG, non tanto per questioni economiche, ma quanto per le singole situazioni delle stelle del club francese. Il primo nome che balza alla mente è senza dubbio quello di Lionel Messi. Il sette volte pallone d’Oro ieri sera è stato uno dei peggiori in campo confermando un trend che sta andando avanti dall’inizio della stagione: La Pulce in Francia non decolla. In quest’ottica, se il Barcellona dovesse avere di nuovo le possibilità di assicurarsi le prestazioni dell’argentino, ci proverebbe sicuramente la prossima estate. L’asse fra Spagna e Francia non è concluso visto il destino di Kylian Mbappe che sembra molto più legato al Real Madrid di Carlo Ancelotti piuttosto che al PSG di Mauricio Pochettino. Proprio quest’ultimo, dopo la batosta del Bernabeu, non sembra molto saldo alla guida tecnica della squadra viste anche le continue polemiche degli ultimi mesi nei suoi confronti.

Calciomercato PSG, incrocio fra Italia e i big francesi: occhio a Donnarumma

Il vero protagonista in negativo della serata di ieri del PSG è stato senza dubbio Gianluigi Donnarumma, estremo difensore italiano della Nazionale di Roberto Mancini. Il campione d’Europa in carica con gli azzurri, che ha lasciato a parametro zero il Milan nella scorsa estate, per vestire la casacca del Paris senza però mai incidere davvero positivamente. Sullo sfondo attenzione alla Juventus di Massimiliano Allegri, il portiere classe 1999 potrebbe tornare di moda proprio per la Vecchia Signora in vista dei prossimi mesi, ma non è l’unico giocatore arrivato in Francia a parametro zero che avrebbe un legame con l’Italia.

Stiamo parlando di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese che ha lasciato alla scadenza del contratto il Liverpool di Jurgen Klopp. Il giocatore, protagonista anche ad Euro 2020 nonostante un’esperienza non particolarmente positiva della squadra orange, è da sempre nei radar dell’Inter di Beppe Marotta. L’ostacolo, sia per la Juventus che per l’Inter di Simone Inzaghi, è quello legato agli ingaggi, decisamente pesanti, di Donnarumma e Wijnaldum, oltre ai valori dei cartellini delle due stelle parigine, che stanno chiudendo il loro primo anno di contratto con la maglia della società transalpina.