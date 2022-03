Juventus, sprint sul Milan: intesa di massima | E rispunta un altro mediano

La Juventus non si fermerà ai colpi invernali e in estate è pronta a tornare protagonista: nel mirino due centrocampisti, uno rispunta dopo due anni

La Juventus non ha paura di tornare protagonista anche sul calciomercato estivo. Dopo i circa 100 milioni spesi tra Vlahovic, Zakaria e Gatti, i bianconeri vogliono continuare nel processo di rinnovamento che investirà tutti i reparti e i ruoli, nessuno escluso. In avanti il nome forte è destinato a essere quello di Giacomo Raspadori, su cui Cherubini ha intenzione di puntare molto forte. Poi si proverà a riscattare Morata, in attesa della risoluzione del nodo Dybala.

In difesa ovviamente molto dipenderà dal futuro di de Ligt, ma anche sugli esterni l’intenzione è quella di cambiare qualcosa. Se è vero che De Sciglio e Cuadrado vanno verso il rinnovo, a sinistra Alex Sandro potrebbe anche partire, con un contratto in scadenza nel 2023. Tra i nomi dei possibili sostituti Mathias Olivera del Getafe (su cui c’è soprattutto il Napoli), Renan Lodi dell’Atletico Madrid e anche Emerson Palmieri di proprietà del Chelsea. Ma anche il centrocampo sarà oggetto di riflessioni e cambiamenti, tra Arthur che resta in bilico e Ramsey che verrà ceduto nuovamente. Allegri potrebbe avere un altro rinforzo e di nomi ne circolano, con una super sfida a Paolo Maldini.

La Juventus prova il sorpasso al Milan per Sanches. E torna di moda Thomas Partey

Il profilo ormai noto è quello di Renato Sanches, talento del Lille che sta giocando un’altra buonissima stagione. Sta collezionando 24 partite, 1 gol e 5 assist con i campioni di Francia che però saranno costretti a cederlo a un prezzo neanche troppo alto visto il contratto in scadenza nel 2023. Su di lui c’è forte anche il Milan, per Maldini è il primo obiettivo per il centrocampo e ai rossoneri piace davvero molto. L’inserimento della Juventus alimenta un gran bel duello: secondo ‘Tuttosport’, i bianconeri lo seguono da anni e ci sarebbe addirittura già un’intesa di massima sulla possibilità di aggiornarsi nel corso della sosta con un possibile faccia a faccia. Una tappa che quindi è vicina, ma il portoghese non è solo.

Secondo il quotidiano torinese rispunta il nome di Thomas Partey, roccioso centrocampista dell’Arsenal che dopo un primo periodo negativo ha alzato il livello insieme alla squadra. La Juventus lo ha seguito e ha pensato a lui già un paio d’anni fa, quando giocava ancora nell’Atletico Madrid. Il ghanese costerebbe di più, almeno 40 milioni di euro. Nel frattempo i bianconeri continuano a lavorare anche su Nicolò Zaniolo, la questione va avanti e senza rinnovo con la Roma le chance aumentano in maniera enorme. E il giocatore accetterebbe di corsa. Decisamente più complicati per il centrocampo, invece, i profili di Pogba (per ingaggio) e Milinkovic-Savic (per cartellino, almeno 70 milioni).