Calciomercato Juventus, prezzo alle stelle e rimpianti: le ultime sulla difesa

La vittoria contro l’Empoli ha dato nuovo entusiasmo alla Juventus, che sta già pianificando le mosse estive di calciomercato

Grazie alla vittoria di ieri contro l’Empoli, la Juventus ha approfittato dei passi falsi di Inter e Milan, portandosi a sette punti di distanza dal primo posto in classifica. Decisivo sin da subito, Vlahovic ha rilanciato i bianconeri come dominatori del calciomercato invernale, ma alla Continassa non hanno certo intenzione di dormire sugli allori. Già da tempo, le manovre stive hanno preso forma, con tanto di missioni esplorative in Italia e all’estero.

La dirigenza bianconera, su indicazioni di Massimiliano Allegri, sta cercando rinforzi un po’ in tutti i reparti. Diversi elementi della rosa sono, infatti, in odore di potenziale cessione. A centrocampo, Arthur e Rabiot sono i nomi più chiacchierati, mentre al centro della difesa resta da monitorare la situazione di de Ligt. La rivoluzione juventina dovrà passare per forza di cose anche dagli esterni difensivi. Oltre a De Sciglio ancora in scadenza di contratto, va tenuta sotto controllo la situazione di Alex Sandro, autore di un’altra stagione a dir poco altalenante. L’esterno brasiliano non offre le stesse garanzie dei primi anni a Torino e potrebbe lasciare la Juve dopo sette stagioni.

Calciomercato Juventus, post Alex Sandro: Renan Lodi costa tanto

In scadenza il 30 giugno del 2023, l’ex Porto ha alcuni estimatori in Francia, Inghilterra e Spagna. In presenza di un’offerta concreta, Arrivabene e Cherubini sarebbero pronti a sedersi al tavolo delle trattative. Non a caso, già da tempo si stanno studiando diversi profili per il ruolo di esterno sinistro. Uno dei più affascinanti è senza dubbio quello di Renan Lodi. Letteralmente rinato a inizio 2022, il ventitreenne ha realizzato tre gol e quattro assist in pochi mesi, ripagando la fiducia concessagli da Diego Simeone.

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’interessamento bianconero per il calciatore, ma la strada di preannuncia in salita, sia per il prezzo fatto dall’Atletico Madrid (si parte da una valutazione da 30-35 milioni di euro), sia per la concorrenza di alcune big europee, compresi Chelsea e Psg. Una situazione intricata che potrebbe fare aumentare i rimpianti in casa bianconera. visto che quattro anni e mezzo fa l’ex Athletico Paranaense era stato offerto alla Juve per meno di 10 milioni di euro.