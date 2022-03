Juventus, scelta fatta: all-in sul talento | Nuovo Dybala italiano: 40 milioni

La Juventus ha individuato il suo nuovo attaccante e ha intenzione di affondare il colpo: da valutare cifre e formula, ma la scelta è stata fatta

La Juventus studia, valuta ed è pronta ad agire. I dirigenti bianconeri stanno prendendo in considerazione le variabili, le potenziali operazioni, stanno stilando il piano d’azione per il calciomercato estivo. La stella polare è il progetto a lungo termine, la programmazione che si basa sui talenti, già affermati e pronti per l’uso – e quindi anche molto costosi – che però possono crescere ancora parecchio ed esplodere definitivamente. È stato il caso di de Ligt, come Kulusevski, Locatelli e infine Vlahovic.

La Juventus in tal senso ha avuto fortune alterne, soprattutto lo svedese non è stato all’altezza della situazione con Pirlo come con Allegri, che avranno pure avuto le loro colpe. L’ex Atalanta è volato a Londra e lì sembra aver trovato già la quadra, con dei numeri decisamente importanti in queste prime uscite con la maglia del Tottenham. Quando si tratta di giovani è un rischio calcolato, ci sta di sbagliare un investimento. Anche se i bianconeri di soldi per lui ne hanno spesi molti, così come per gli altri talenti. Per questo, in una situazione finanziaria che non è proprio florida, i dirigenti da Cherubini ad Agnelli devono ridurre gli errori al minimo sindacale. Intanto hanno però individuato il prossimo tassello per il nuovo corso bianconero e arriva ancora dal Sassuolo.

Calciomercato Juventus, tutto su Raspadori: pronta l’accelerata, ecco come ha convinto tutti

Il nome è quello di Giacomo Raspadori, un’idea che nella testa della società Juventus è destinata a prendere presto corpo. Il classe 2000 del Sassuolo sta convincendo sempre di più la dirigenza, i numeri non mentono ma ancor di più le sue giocate in campo sia a livello tecnico che forse soprattutto di testa. Raspadori sta mostrando un’intelligenza calcistica superiore, applicata anche a una qualità umana fuori dal campo che per la Juventus non è meno importante di quella sul terreno di gioco. Come racconta ‘Tuttosport’, dalla Continassa lo hanno ormai praticamente scelto come prossimo tassello, può essere una sorta di erede di Dybala a livello tecnico e di ruolo (anche se ha caratteristiche diverse, può giocare da prima o seconda punta ma anche dietro gli attaccanti). Ma può anche raccogliere il testimone di Chiellini e Dybala a livello mentale, come abnegazione al calcio, concentrazione e comportamento.

Per questo nei piani della Juventus c’è quello di ingranare presto le marce alte e andare fortissimo su Raspadori. I bianconeri si sarebbero cominciati già a muovere sotto traccia, in attesa di aprire una vera e propria trattativa, che col Sassuolo può essere lunga estenuante come ha testimoniato quella per Locatelli. Carnevali è un osso durissimo, le cifre non sono ancora circolate ma non dovrebbero essere inferiori ai 40 milioni di euro. Ma Agnelli e Cherubini hanno ormai praticamente deciso che andranno avanti, magari puntando anche a inserire qualche giovane. I neroverdi di solito non accettano contropartite ma ragazzi come Miretti, Soule e Ranocchia potrebbero interessargli. In ogni caso ci sarà tempo per parlare anche di questo, ma la Juve è pronta ad accelerare e portarsi avanti a tutti, così come ha fatto l’Inter per Scamacca e Frattesi.