Calciomercato Inter, firma ad un passo | Marotta lo perde a zero

Calciomercato Inter, arrivano notizie su un obiettivo sensibile dei nerazzurri: rumours su un accordo molto vicino

L’Inter esce dalla Champions League con qualche rimpianto, dopo la vittoria beffa per 1-0 in casa del Liverpool, ma anche con ritrovate consapevolezze dopo un periodo difficile. La squadra nerazzurra ha mostrato compattezza e voglia di lottare fino in fondo per i propri obiettivi e Simone Inzaghi può guardare con fiducia al futuro.

Prima della pausa, due gare fondamentali in campionato contro Torino e Fiorentina per proseguire nel testa a testa a distanza con Milan e Napoli e per tenere più possibile a distanza la Juventus prima dello scontro diretto di aprile. Centrare l’accoppiata scudetto e Coppa Italia è adesso il mantra primario dei campioni d’Italia, che fuori dal campo lavorano già alla prossima stagione, quando ritenteranno l’assalto all’Europa con maggiore convinzione. Marotta sa di dover rinforzare la squadra e valuta una rivoluzione con almeno cinque addii in vista. Grandi manovre già in corso per il dirigente nerazzurro e novità importanti su uno degli obiettivi principali.

Calciomercato Inter, Ginter si allontana: soffiato ai nerazzurri

Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interessamento dell’Inter per Matthias Ginter, difensore in uscita dal Borussia Monchengladbach a parametro zero. Sarebbe lui, nei piani dell’Inter, il possibile sostituto designato di de Vrij, che può lasciare a fine stagione. Ma occhio all’inserimento del Bayern Monaco, che stando a quanto riportato dal portale iberico ‘todofichajes.com’ avrebbe avviato contatti proficui e già in stato avanzato con l’entourage del giocatore. I bavaresi devono trovare un rimpiazzo per Sule, già sicuro dell’addio al termine dell’annata, e potrebbero siglare a breve l’accordo. Anche perché la destinazione sarebbe gradita al giocatore.