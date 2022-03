Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di rinforzi di qualità: si insegue un nome di spicco in Italia, affare possibile a 30 milioni

La vittoria a Napoli, che è valsa per adesso il primato solitario in classifica, ha restituito grande entusiasmo al Milan, che ora crede nello scudetto più che mai. I rossoneri di Pioli proseguono in una crescita esponenziale negli ultimi tempi, con una maggiore continuità di rendimento rispetto allo scorso campionato, ma anche con la volontà di guardare al futuro.

Per la prossima stagione, l’obiettivo sul mercato, che si arrivi allo scudetto o meno, è quello di aumentare la qualità della rosa, per confermarsi competitivi in Italia e iniziare ad esserlo anche in Europa. Diversi i nomi che si vagliano, specialmente a centrocampo. Oltre al solito Renato Sanches per la mediana, la dirigenza rossonera, Maldini in testa, pianifica un colpo di livello sulla trequarti offensiva. Con una idea di spessore che porta a un talento esploso in Serie A nelle ultime stagioni.

Calciomercato Milan, pronto l’assalto a Malinovskyi e non solo: sfida alla Juventus

Il sogno si chiama Ruslan Malinovskyi, il talento ucraino classe 1993 che anche in questa stagione sta confermando tutte le sue doti. Più del solito, si sta caricando sulle spalle l’Atalanta, è già a 9 reti in stagione e presto potrà battere il suo record in Italia (10, nella scorsa annata). A fronte di una proposta da 30 milioni, secondo ‘Tuttosport’, non sarebbe incedibile, ma sarà da capire cosa vorrà fare la nuova proprietà americana dei bergamaschi. Una alternativa più economica sarebbe, in casa Empoli, Bajrami, che come raccontato da Calciomercato.it è nel mirino anche della Juventus. Senza dimenticare un vecchio pallino su cui ci sono conferme su interessamento mai venuto meno: Noa Lang del Bruges, anche per l’olandese però la richiesta si aggira almeno intorno ai 30 milioni.