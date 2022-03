Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo | 30 milioni per il dopo Dybala

Sono ore molto calde sul fronte Paulo Dybala, con l’imminente incontro tra Juventus e agente che delineerà le scelte future

Protagonista di una cavalcata importante in campionato che l’ha condotta a più sei sul quinto posto (con una partita in più) e a meno sette dal primo, la Juventus resta una delle principali protagoniste anche in sede di calciomercato. A tenere banco in queste ore è soprattutto il futuro di Paulo Dybala. In scadenza il prossimo 30 giugno, l’attaccante argentino è al centro di numerose indiscrezioni, in Italia e all’estero.

Nelle prossime ore, l’agente del dieci bianconero incontrerà il club torinese per esplorare gli eventuali margini di un prolungamento a cifre ridimensionate rispetto all’accordo di qualche mese fa. In caso di fumata nera, Inter, squadre inglesi e spagnole potrebbero trasformare i sondaggi in offerte ufficiali, dando vita ad una potenziale asta. Al netto degli infortuni e della discontinuità messa in mostra nelle ultime due stagioni, il ventottenne argentino resta un profilo molto apprezzato, soprattutto se tesserabile a parametro zero. La Juve, dal canto suo, già da tempo è attiva su diversi profili simili alla Joya. Il più chiacchierato resta quello di Nicolò Zaniolo, ma il 22 della Roma non è senza dubbio l’unico potenziale candidato.

Calciomercato Juventus, occasione Mahrez per l’attacco

Benché non ancora catalogabile alla voce “obiettivo concreto”, Riyad Mahrez è sicuramente uno dei giocatori da monitorare. In scadenza a giugno 2023, il mancino algerino secondo ‘footmercato.net’, in caso di mancato rinnovo con il Manchester City, in estate potrebbe partire per 30-40 milioni di euro. Il portale francese parla dell’interessamento di Chelsea e Psg, ma l’ex Leicester già in passato è finito sul taccuino della Juventus e alle giuste condizioni non si può escludere un ritorno di fiamma alla Continassa. Autore di una stagione da incorniciare (21 gol e 7 assist), il 31enne è un fedelissimo di Pep Guardiola e sotto la guida dello spagnolo ha totalizzato 175 presenze, 60 gol e 44 assist.

Seguito e corteggiato da Monchi ai tempi della Roma, Mahrez con poco più di 6 milioni di sterline all’anno, ad oggi ha il nono ingaggio più alto nella rosa dei Citizens. Una cifra non esorbitante per i parametri della Premier League, che potrebbe essere alla portata dei bianconeri. L’aspetto anagrafico potrebbe rappresentare motivo di dubbio alla Continassa, dove potrebbe prevalere la linea giovane.