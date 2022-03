Calciomercato, lo vuole (anche) la Juventus | Costa quanto Vlahovic

Ha tre anni in meno di Vlahovic ed uno dei migliori talenti del calcio internazionale: su di lui ha messo gli occhi pure la Juventus. Ecco tutti i dettagli

L’attuale strategia della Juventus è chiarissima: puntare dritto su alcuni dei migliori talenti del calcio europeo. Vlahovic è la prima pietra della nuova Era bianconera, in attesa della seconda, della terza e così via. L’obiettivo è formare una squadra giovane, forte e affamata, con giocatori eventualmente rivendibili in futuro.

Ecco spiegato quindi l’interesse per altri grandi prospetti del panorama calcistico internazionale. Sull’agenda di Cherubini e soci c’è anche Florian Wirtz, fantasista classe 2003 in forza al Bayer Leverkusen, prossimo avversario dell’Atalanta agli ottavi di Europa League.

Calciomercato Juventus, obiettivo Wirtz: costa 70 milioni di euro

Wirtz ha solo 18 anni ma è già un punto fermo delle ‘Aspirine’ di Seoane, terze in classifica. Nella stagione in corso il ragazzo nativo di Pulheim ha realizzato 10 gol e fornito ben 13 assist, attirando ancor più di sé l’interesse delle big europee. ‘Fichajes.com’ ne elenca cinque in particolare, quello che secondo il portale spagnolo sono pronte ad andare all’assalto del cartellino che ha una valutazione di 70 milioni di euro. In pratica la cifra che ‘La Vecchia Signora’, bonus inclusi, ha appena investito per Vlahovic. Wirtz ha caratteristiche diverse da Paulo Dybala (a breve l’incontro col suo agente per il rinnovo del contratto), ma potrebbe essere una sorta di suo erede…