L’agente di Dybala arriverà a Torino nei prossimi giorni. Domani Allegri deciderà se schierare la Joya in Juventus-Spezia

Paulo Dybala scalpita, ancora una volta. Le dichiarazioni di ieri, nelle quali l’argentino ha aperto alla presenza della Juventus nella lotta scudetto, sono la cartina al tornasole della sua voglia, della sua ambizione.

Nonostante qualche problema fisico lo abbia nuovamente frenato, l’ex Palermo è il calciatore che ha segnato il maggior numero di reti in bianconero quest’anno, 12, alle quali vanno aggiunte sei assist.

I problemi alla coscia che lo hanno tenuto fuori dai giochi con Empoli e Villarreal sono superati ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Allegri deciderà soltanto sabato se tornare a puntare su di lui, o se preferirà la strada della prudenza.

Calciomercato Juventus, è in arrivo l’agente di Dybala

Sta per scongelarsi, intanto, la questione rinnovo. Le vicissitudini dei mesi scorsi hanno allontanato una fumata bianca che, a inizio dicembre, sembrava a un passo. Dall’accordo definito al rinvio a marzo, passando per le dichiarazioni pubbliche di Arrivabene e gli sguardi in cagnesco verso la tribuna della Joya… Ricostruire la trattativa non sarà semplice, ma a breve arriveranno novità.

Ieri il ds Federico Cherubini ha anticipato gli imminenti incontri con i rappresentanti dei calciatori in scadenza. Tra questi ci sarà Jorge Antun, che è in arrivo a Torino per un faccia a faccia con la dirigenza della Vecchia Signora nei prossimi giorni. Sarà, senza alcun dubbio, il più importante di questa lunghissima serie di incontri.